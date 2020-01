Geox presenteert voorlopige cijfers boekjaar 2019 en nieuwe CEO

Geox heeft de voorlopige jaarcijfers van 2019 berekend. Het schoenenmerk laat in een persbericht weten een dalende omzet te verwachten ten opzichte van het boekjaar 2018. In hetzelfde persbericht is ook te lezen dat het bedrijf een nieuwe CEO heeft aangesteld.

Voorlopige omzet boekjaar 2019: een daling van 3,3 procent

In 2019 verwacht Geox een omzetdaling van 3,3 procent ten opzichte van 2018. De voorlopige totale omzet van Geox in 2019 komt uit op 805,9 miljoen euro, na 827,2 miljoen euro in 2018. In het persbericht worden geen winstcijfers gedeeld. De definitieve jaarcijfers van Geox worden op 5 maart 2020 bekendgemaakt.

Mario Moretti Polegato, oprichter en voorzitter van Geox, verklaart in het persbericht: “2019 was een uitzonderlijk complex jaar. De hele sector gaat door een belangrijk proces van herstructurering, met name als gevolg van veranderend consumentengedrag en de groeiende populariteit van digitale opties. (...) Dat zorgt voor een verminderde opkomst in fysieke winkels.”

In die context bezien valt de omzetdaling mee, stelt Polegato. “De omzetafname is ten opzichte van 2018 beperkt gebleven dankzij de groei van e-commerce en betere performance in verschillende markten, zoals Rusland en Oost-Europa.” Volgens de voorlopige berekeningen stegen de online verkopen van Geox met 29 procent en de omzet in Rusland en Oost-Europa met 11 procent.

Toekomstplannen: een nieuwe CEO en klantgeoriënteerde retail

In het persbericht laat Geox ook weten afscheid te nemen van CEO Matteo Carlo Maria Mascazzini. Hij wordt opgevolgd door Livio Libralesso. Libralesso werkt al ruim twintig jaar voor Geox en “is een manager met veel ervaring op het gebied van administratie en financiën, maar heeft ook een groot deel van de keuzes en ervaringen van het bedrijf meegemaakt op het gebied van het nieuwe omnichannel bedrijfsmodel”, aldus Polegato in het persbericht.

Libralesso zelf zei over zijn nieuwe functie: “Geox is voorbereid op nieuwe uitdagingen als gevolg van veranderend consumentengedrag. Consumenten zoeken naar comfort, waarde voor hun geld en transparantie, en hebben ook steeds meer aandacht voor de duurzaamheid van zowel de producten als het merk zelf. (...) In deze context is het belangrijk om coherentie tussen marketing, communicatie, merk, product en distributie te verzekeren en te gaan voor een modern en klantgeoriënteerd businessmodel.”

Geox laat weten zich in 2020 te gaan richten op het verbeteren van het winkelnetwerk, met het doel dit aan te passen op de wensen en ervaringen van klanten in fysieke winkels.

Geox is een van oorsprong Italiaans schoenenmerk, opgericht in 1995. Het merk verkoopt schoenen voor mannen, vrouwen en kinderen in meer dan duizend winkels, verspreid over Europa en Noord-Amerika.