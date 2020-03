Geox rapporteert omzetdaling, sluit tachtig filialen

Geox S.p.A. heeft de definitieve jaarcijfers over fiscaal 2019 gepubliceerd. Het Italiaanse schoenenlabel realiseerde een omzet van 805,9 miljoen euro, wat neerkomt op een daling van 3,3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarnaast maakt Geox in het financiële jaarrapport bekend tachtig winkels te gaan sluiten in de komende drie jaar.

Geox ziet omzet met 3,3 procent dalen in FY2019

Geox wijt de bovengenoemde omzetdaling aan het verkleinen van het groothandels- en franchise-retailnetwerk. Hierdoor zag het bedrijf de omzet alleen in de laatste drie maanden van het jaar toenemen, namelijk met 4,8 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in het voorgaande jaar.

De omzet uit de groothandelsactiviteiten daalde in het boekjaar met 2,6 procent naar 360,4 miljoen euro, en de omzet uit retailactiviteiten daalde met 2,6 procent naar 445,4 miljoen euro. Wat betreft regio, realiseerde Geox in thuismarkt Italië een omzetdaling van 4,7 procent naar 228,4 miljoen euro. In Europa, waar landen als Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk onder vallen, daalde de omzet met 2,9 procent naar 344,3 miljoen euro. Geox noteerde de grootste daling in Noord-Amerika, daar kwam de omzet 8,6 procent lager uit op 46,2 miljoen euro.

Het EBIT bedroeg in fiscaal 2019 3,0 miljoen euro in het rood, ten opzichte van 15,2 miljoen euro boven de nul in fiscaal 2018. Het nettoresultaat daalde van 2 miljoen euro boven de nul naar 10,6 miljoen euro in het rood, wat volgens Geox het gevolg is van eenmalige kosten met betrekking tot het sluiten van winkels en het ondersteunen van franchisenemers.

“2019 werd gekenmerkt door een bijzonder complexe context,” verklaart Livio Libralesso, de nieuwe CEO van Geox , in het jaarrapport. “Naast sociale en politieke spanningen in een aantal belangrijke markten (voornamelijk Frankrijk en Hong Kong) en aanzienlijk veranderende relaties binnen de EU (vanwege de Brexit), heeft de hele sector ook te maken gehad met sterke en voortdurende veranderingen in het koopgedrag van consumenten, waarbij digitale oplossingen steeds populairder worden,” aldus Libralesso.

Geox gaat tachtig winkels sluiten

Geox kondigt in het financiële jaarrapport aan de komende drie jaar tachtig winkels te gaan sluiten. Daarvan wordt het grootste deel, namelijk vijftig filialen, gesloten in Europa. Het gaat om winkels die niet langer “binnen de strategie van Geox passen”, aldus het bedrijf. In 2019 werden al ruim veertig winkels gesloten. Momenteel beschikt Geox over 974 filialen wereldwijd.

Beeld: Geox Facebook