Geox S.p.A. behaalt omzetplus van 24,3 procent in eerste kwartaal

Geox S.p.A. heeft in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 184 miljoen euro behaald dankzij een stijging van 24,3 procent jaar op jaar. Het bedrijf noemt het de ‘eerste positieve resultaten van het 2022-2024 strategische plan’, aldus het persbericht.

De categorie footwear leverde Geox ruim 162 miljoen euro op in het eerste kwartaal, dankzij een stijging van 20,2 procent. Kleding was goed voor veel minder van de omzet, namelijk maar 22 miljoen euro, maar maakte in het kwartaal wel een stijging van 66,1 procent door jaar op jaar.

De meeste omzet werd behaald door Geox S.p.A. in het Europa (exclusief Italië), namelijk 84,9 miljoen euro. In thuisland Europa werd een omzet behaald van 48,5 miljoen euro. Noord-Amerika bracht Geox S.p.A. een omzet van 5 miljoen euro op in het kwartaal en de overige landen waarin het bedrijf actief is waren goed voor 45,8 miljoen euro. Hier valt onder andere de Asia-Pacific regio onder.