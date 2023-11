Geox SpA noteert lichte omzetgroei in eerste negen maanden

Het Italiaanse schoenenbedrijf Geox SpA noteert een kleine omzetstijging in de eerste negen maanden van boekjaar 2023. De omzetplus komt ondanks dat Geox een aantal winkels sloot en wordt toegeschreven aan sterke resultaten in de wholesale-stroom.

De omzet van het Italiaanse schoenenbedrijf komt neer op zo’n 582 miljoen euro, zo staat in het financiële verslag. Die omzet staat gelijk aan een plus van 2,3 procent, in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Geox schrijft de groei toe aan de wholesale-stroom, waar een stijging van 8,2 procent werd behaald. Hiermee haalt deze verkoopstroom ook het merendeel van de omzet binnen: 324,4 miljoen euro. De retail was goed voor 208,9 miljoen euro. Deze omzet stond gelijk aan een daling van 5,5 procent. Dit heeft voornamelijk te maken met het verdwijnen van een aantal winkels en een daling in de online activiteiten.

Geox ziet zijn omzet in zijn thuismarkt met 6 procent toenemen en noteert daar een omzet van 158,9 miljoen euro. In Europa, exclusief Italië, wordt een omzet van 246,9 miljoen euro behaald. Dit staat gelijk aan een groei van 5,2 procent. De Noord-Amerikaanse afzetmarkt noteert een omzetdaling van 8,5 procent, waarmee de omzet neerkomt op 21,3 miljoen euro. In andere afzetmarkten harkt het bedrijf nog 154,9 miljoen euro binnen en een groei van 14,3 procent.