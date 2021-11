Gerry Weber helpt Duitse modebedrijven cyberaanvallen weren met initiatief

De Duitse modegroep Gerry Weber International AG heeft een initiatief gelanceerd om Duitse modebedrijven in de toekomst beter te beschermen tegen cyberaanvallen. Op uitnodiging van Chief Information Officer (CIO) Stefan Beyler zijn de IT-managers van 22 bekende detailhandelsbedrijven afgelopen woensdag in Halle (Westfalen) bijeengekomen om de zogenaamde "Cyber Defence Cooperation" (CDC) op te richten, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Onder andere werknemers van S.Oliver, Adler, Ahlers, Closed, Deichmann, Ernstings Family, Hugo Boss, KaDeWe, Klingel, Marc O'Polo, Peek & Cloppenburg, Tedi, Mustang, Fressnapf en Walbusch waren aanwezig, aldus het bericht.

Volgens Gerry Weber werd het initiatief ingegeven door een cyberaanval op het bedrijf afgelopen zomer. Deze poging werd echter "met succes afgeweerd", verklaarde het bedrijf. CIO Beyler over waarom de de groep zich nu richt op een gezamenlijke aanpak met andere detailhandelaren: "Na deze cyberaanval realiseerden we ons dat er een enorme behoefte bestaat om ervaringen te delen tussen de IT-afdelingen van de bedrijven," aldus Beyler in het persbericht. "De dreiging van cyberaanvallen is reëler dan ooit en zal blijven toenemen. Om onze ervaringen te delen en ook om te profiteren van de know-how van onze collega's - vooral in preventieve zin - hebben wij het initiatief genomen tot de oprichting van een CDC".