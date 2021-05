Gerry Weber International AG behaalt omzet van 278,2 miljoen euro

Duitse modegroep Gerry Weber International AG heeft in het boekjaar 2020 een omzet van 278,2 miljoen euro behaald. Aan het begin van het boekjaar voorspelde het bedrijf een omzet tussen de 260 en 280 miljoen euro, waardoor de groep nu dus de top van de voorspelling heeft bereikt, zo blijkt uit het jaarverslag.

Gerry Weber International AG heeft een intense periode achter de rug. Voor de start van de pandemie heeft het bedrijf al een insolventieprocedure en herstructurering doorgevoerd. Een vergelijking met het voorgaande boekjaar is dan ook moeilijk te maken, aangezien dat boekjaar maar 9 maanden bevat. Wanneer men teruggrijpt naar eerdere jaarverslagen en persberichten van het bedrijf, is te lezen dat het bedrijf voor het boekjaar 2018 een omzet verwachtte rond de 790 miljoen euro, fors meer dan de behaalde omzet van 2020. Sinds de herstructurering zijn echter ruim 200 winkels gesloten in onder andere Duitsland en Groot-Brittannië.

Het ebit van de groep kwam negatief uit in het boekjaar, op 57,1 miljoen euro in de min. Het ebitda kwam uit op een verlies van 2,5 miljoen euro. Het geconsolideerde nettoverlies komt neer op 65,4 miljoen euro, aldus het jaarverslag. De groep schrijft dat de resultaten erg beïnvloed zijn door de tijdelijke winkelsluitingen gelinkt aan de pandemie door geheel Europa.

“Hoewel de coronavirus pandemie op onze resultaten blijft wegen, blijven we zelfverzekerd over de periode na de crisis omdat we een intact businessmodel hebben” aldus Alexander Gedat, CEO van Gerry Weber International AG, in het verslag. “De groep heeft sterke merken, een zeer gemotiveerd en bekwaam team en aantrekkelijke doelgroepen. Na de pandemie zullen onze klanten nog geïnteresseerd zijn in hoge kwaliteit en duurzame mode die Gerry Weber, Taifun en Samoon hen kunnen bieden,” zo voegt de COO, Angelika Schindler-Obenhaus toe. Schindler-Obenhaus zal later dit jaar de taken van CEO van de groep op zich nemen.

Gerry Weber International AG schrijft dat het op dit moment moeilijk is een voorspelling te maken voor de resultaten van het huidige boekjaar. Zo heropenen diverse markten in Europa voorzichtig de winkels, maar is er nog teveel onzekerheid. Het bedrijf geeft dan ook aan opnieuw een omzet tussen 260 en 280 miljoen euro te verwachten. Ook deelt de groep dat de drie merken Gerry Weber, Taifun en Samoon verder gedifferentieerd en aangescherpt zullen worden. In de retail gaat de Duitse groep zich focussen op het vergroten van de winstgevendheid van de eigen winkels, het terugwinnen van toonaangevende retailpartners en de e-commerce te vergroten tot een omzet van 20 procent van de totale omzet van de groep.