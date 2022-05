Gerry Weber International AG keert terug naar winst in FY2021

Gerry Weber International AG is in het boekjaar 2021 teruggekeerd naar winstgevendheid. Het bedrijf wist namelijk het netto inkomen weten om te buigen van een verlies van 86 miljoen euro naar een winst van 23 miljoen euro. De omzet bleef echter nog wel iets achter, zo blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf.

De omzet zakte namelijk van boekjaar 2020 naar boekjaar 2020 van 278,1 miljoen euro naar 262,7 miljoen euro. Het is een daling van 5,5 procent jaar op jaar. De omzet kwam hierdoor uit aan de lage kant van de verwachting die Gerry Weber International AG had gesteld voor het boekjaar. Het bedrijf schrijft de daling toe aan de tijdelijke sluiting van winkels en de restricties die op fysieke winkels zijn gelegd vanwege de coronapandemie, maar ook aan het afgenomen consumentenvertrouwen, de afname van passanten en de verstoringen in de wereldwijde productieketen.

Omzet Gerry Weber International AG blijft achter, keert terug naar winst in FY2021

In het thuisland Duitsland zag Gerry Weber International AG de omzet met iets meer dan 20 miljoen afnemen waardoor de omzet op 129,1 miljoen euro uitkwam. De internationale omzet nam juist toe en landde op 133,6 miljoen euro. De omzet in de retail in het algemeen bleef iets onder de omzet uit het voorgaande boekjaar. De retailomzet kwam neer op 123,3 miljoen euro. Omzet uit e-commerce kwam neer op 42,1 miljoen euro dankzij een stijging van 29,5 procent, zo is te lezen in het jaarverslag. Het wholesale segment zag echter een scherpe afname van 112,4 miljoen euro naar 94,9 miljoen euro.

Naast de resultaten van het afgelopen boekjaar, spreekt Gerry Weber International AG ook over de resultaten van het eerste kwartaal van het huidige boekjaar. In dat kwartaal steeg de omzet van 45,4 miljoen euro naar 72,9 miljoen euro. Ook verbeterde het genormaliseerde ebitda naar een positief cijfer, in plaats van een verlies.

Voor het gehele huidige boekjaar verwacht het bedrijf een omzet tussen de 310 en 335 miljoen euro, aldus het verslag.