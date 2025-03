Gerry Weber: Meer dochterondernemingen insolvent

Twee weken na de herhaaldelijke insolventie van Gerry Weber International GmbH hebben nu ook drie dochterondernemingen van het bedrijf een verzoek tot een insolventieprocedure ingediend bij de Duitse rechtbank in Bielefeld.

Het gaat om Gerry Weber DE GmbH, E-Gerry Weber Digital GmbH en Life-Style Fashion GmbH, zo bevestigde het bedrijf op dinsdag op verzoek van FashionUnited. De aanvragen zijn maandag ingediend. Advocaat Lucas Flöther is benoemd tot voorlopig bewindvoerder. Hij begeleidt reeds de insolventieprocedure van Gerry Weber International GmbH.

Ook Duitse retaildochter opnieuw insolvent

Gerry Weber DE GmbH, verantwoordelijk voor de Duitse detailhandel, heeft een voorlopige aanvraag tot een insolventieprocedure in eigen beheer ingediend. E-Gerry Weber Digital GmbH, de exploitant van de webshop, heeft daarentegen een voorlopige reguliere insolventie aangevraagd. De webshop van de kledingleverancier blijft voorlopig gesloten, terwijl de operationele activiteiten worden voortgezet. Voor Life-Style Fashion GmbH, dat groothandelklanten bedient, is eveneens een aanvraag tot een insolventieprocedure in eigen beheer ingediend.

Voor de dochterondernemingen zijn deze insolventieverzoeken niet de eerste. Op 20 april 2023 had de Duitse retaildochter al een insolventieprocedure in eigen beheer aangevraagd. In de loop van de toenmalige sanering van Gerry Weber International GmbH lag de focus op de groothandel, wat resulteerde in een verkleining van het winkelnetwerk in Duitsland. Bovendien werden 350 voltijdsbanen bij Gerry Weber Retail GmbH en ongeveer 75 banen bij Gerry Weber International AG en Life-Style Fashion GmbH geschrapt.

Volgens een woordvoerder tegenover FashionUnited verandert er niets aan de algehele situatie van het bedrijf door de herhaaldelijke insolventie-aanvragen. Hij bevestigde ook dat het investeerdersproces van de groep is gestart.

Medio maart meldde Gerry Weber al de derde insolventie in zes jaar tijd. In 2019 moest het bedrijf een faillissementsaanvraag indienen na mislukte onderhandelingen met banken en crediteuren over een verdere financiering. De procedure werd in april geopend. In februari van datzelfde jaar volgde een insolventieprocedure van de Duitse retaildochter, die nu opnieuw getroffen is. Na afronding van de procedure bleef er echter weinig tijd over voor het bedrijf om op adem te komen: in april 2023 moest Gerry Weber International AG zich opnieuw saneren en haar Duitse detailhandel herstructureren.