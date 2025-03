Reorganisatie: Gerry Weber vraagt insolventieprocedure in eigen beheer aan

Gerry Weber International GmbH heeft een verzoek voor een insolventieprocedure in eigen beheer ingediend bij de rechtbank in Bielefeld (Duitsland). De rechtbank keurt het verzoek goed en heeft een voorlopige procedure toegewezen, zo meldt het Duitse modebedrijf in een persbericht. Gerry Weber kreeg dit keer te maken met terughoudende wholesale-verkopen en de gevolgen van financiële problemen bij een distributiepartner.

“De teruglopende retail heeft geleid tot een grotere focus op werkkapitaalbeheer”, deelt Gerry Weber. Het zorgde voor terughoudendheid bij de voororders en een grotere focus op vraaggestuurde verkopen tijdens de seizoenen. Het Duitse modebedrijf noteerde hierdoor ‘een aanzienlijke daling’ van de voororders in het derde kwartaal, vergeleken met een jaar eerder.

Volgens de onderneming werd de herpositionering van Gerry Weber door retailers als succesvol gezien, maar toch toonde het weinig veerkracht om te reageren op het veranderende inkoopbeleid van retailers. De verkoopcijfers in de eigen winkels bleven daarentegen stabiel vergeleken met vorig jaar.

Gerry Weber: Activiteiten blijven ongewijzigd, leveringen aan retailers blijven gegarandeerd

Het doel van de insolventieprocedure is om het bedrijf voort te zetten met een aangepaste structuur die beter aansluit bij de huidige marktomstandigheden, zo staat in het persbericht. De activiteiten van Gerry Weber blijven dan ook ongewijzigd. Zo meldt het bedrijf dat de leveringen aan wholesale-klanten gegarandeerd blijven. Daarnaast hebben de financiële investeerders, de belangrijkste operationele partners, bijvoorbeeld op het gebied van logistiek en sourcing, hun steun toegezegd.

De insolventieprocedure wordt begeleid door herstructureringsexpert Dr. Christian Gerloff, die het bedrijf kent uit eerdere procedures. Prof. Dr. Lucas Flöther is benoemd tot voorlopig curator. “Ondanks de ingrijpende maatregelen die Gerry Weber de afgelopen jaren al heeft genomen en ondanks de positieve reacties van de markt op de collectie, heeft het bedrijf nog niet genoeg buffer opgebouwd om zo’n opeenstapeling van onverwachte crisisfactoren financieel te compenseren”, aldus Gerloff. “Het aanhoudend zwakke consumentenklimaat in Duitsland en andere delen van Europa dwingt ons om de strategie en structuren van het bedrijf opnieuw aan te passen.” De herstructureringsexpert zal dan ook snel een gestructureerd investeerdersproces starten ‘om een duurzame financiering van de onderneming te waarborgen’.

Insolventieprocedures in Duitsland zijn anders dan in België en Nederland. In Duitsland worden insolventieprocedures vaak ingezet om een bedrijf succesvol te kunnen herstructureren. In het Nederlands doet het woord ‘insolventie’ denken aan surseances van betaling en faillissementen, waarna een bedrijf wellicht een doorstart maakt.

De reorganisatie van Gerry Weber in 2023

Gerry Weber is bekend met insolventieprocedures. Zo voerde het Duitse modebedrijf ook een herstructureringsplan uit in 2023. Onderdeel van het plan was destijds dat Gerry Weber zich terugtrok van de beurs. Er was sprake van een volledige kapitaalvermindering, wat betekent dat het aandelenkapitaal tot nul werd gereduceerd, zodat de aandeelhouders van Gerry Weber zonder compensatie zouden vertrekken en de aandelen niet langer op de beurs zouden staan. Daarnaast werd de structuur van het bedrijf vereenvoudigd; het winkelportfolio werd afgeslankt en de eigen retailactiviteiten in Oostenrijk werden stopgezet. Daarnaast is de inkoop gestroomlijnd door het strategische partnerschap op het gebied van inkoop met het bedrijf Techno-Design en de stroomlijning en consolidatie van het hoofdkantoor in Halle/Westfalen.