Gerry Weber: Schuldeisers keuren herstructureringsplan goed

De schuldeisers van de insolvente kledingleverancier Gerry Weber International AG hebben met een grote meerderheid voor het herstructureringsplan gestemd. Het plan is met de vereiste meerderheid goedgekeurd, zo maakte Gerry Weber vrijdag bekend. Hierdoor kan de herstructurering nu worden doorgevoerd. Onderdeel hiervan zijn nieuwe leenfondsen die de schuldpositie van de groep zullen afbouwen.

Aangezien het aandelenkapitaal van Gerry Weber International AG is opgebruikt, gaat een volledige kapitaalvermindering gepaard met de herstructureringsmaatregelen aan de schulden kant. Als gevolg hiervan wordt het aandelenkapitaal op nul gezet en verlaten de bestaande aandeelhouders het bedrijf zonder compensatie. Daarnaast maakt een kapitaalverhoging tot 50.000 euro deel uit van de kapitaalvermindering. Op de nieuwe aandelen zal worden ingeschreven door de Luxemburgse investeerder GWI Holding S.à r.l..

"Met de goedkeuring van de schuldeisers vandaag hebben we een beslissende mijlpaal bereikt in de verdere implementatie van ons herstructureringsconcept," aldus CFO Florian Frank in het bericht. "We brengen de Gerry Weber groep terug op een solide financiële basis en kunnen ons richten op de operationele uitdagingen die voor ons liggen.”

De herstructureringsrechtbank in Essen heeft de datum voor de bevestiging van het herstructureringsplan vastgesteld op 27 september. Dan zal worden beslist of de kapitaalvermindering mogelijk is. Daarvoor moeten de opschortende voorwaarden in het herstructureringsplan worden uitgevoerd.

Gerry Weber is sinds april bezig met een herstructurering, die ook heeft geleid tot de sluiting van meer dan 120 winkels.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.