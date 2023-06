Herstructurering Gerry Weber krijgt vorm: sluit 122 winkels en schrapt ruim 400 banen

Gerry Weber gaat 122 Duitse winkels en verkooppunten sluiten. Het is een gevolg van de aanvraag van een speciale financiële herstructurering. Daarbij werd een insolventieprocedure voor de Duitse tak aangevraagd, waarmee het bedrijf het winkelnetwerk in Duitsland wilde reduceren.

Dat lijkt nu te gebeuren. Gerry Weber meldt in het persbericht dat ‘het ingrijpende beslissingen heeft genomen om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen’. Zo pakt het bedrijf de verkoopstrategie aan en wil het samenwerkingen met wholesalepartners gaan versterken en enkel doorgaan met de winkels die winstgevend zijn. Dat zorgt ervoor dat 122 winkels en verkooppunten (van de 171 winkels en verkooppunten) de deuren in september 2023 sluiten.

Dit besluit betekent ook het verdwijnen van 350 voltijdse banen bij Gerry Weber Retail GmbH. Het schrappen van de banen is na onderhandelingen met de ondernemersraad tot stand gekomen.

“Door zich consequent op wholesale te richten, keert Gerry Weber terug naar de kern”, schrijft Angelika Schindler-Oberhaus in het persbericht. “Tegelijkertijd zijn we meer dan tien jaar geleden gestart met een overambitieuze uitbreiding van onze retailactiviteiten die niet marktconform en duurzaam bleek te zijn. [...] Het sluiten van de winkels is nodig om de gezonde kern te beschermen en Gerry Weber toekomstbestendig te positioneren.”

Gerry Weber International AG schrapt ook banen en gaat alleen door met winstgevende winkels

Naast een reductie binnen het Duitse retailnetwerk verdwijnen er ook banen binnen het moederbedrijf, Gerry Weber International AG. “In het kader van de reorganisatie en de aanpassing aan de sterk gewijzigde randvoorwaarden in de mode-industrie richt de onderneming zich ook op efficiëntere processen en een verdere stroomlijning en effectiviteit van de centrale afdelingen”, klinkt het. Hierdoor verdwijnen 75 voltijdse banen bij Gerry Weber International AG en Life-Style Fashion GmbH. Hierdoor komt het totaal op 425 banen.

De baan vermindering wordt bereikt door natuurlijk fluctuatie, het afzien van nieuw personeel en door gedwongen ontslagen. “Na intensieve onderhandelingen hebben de raad van bestuur en de werknemersvertegenwoordigers al een bindend akkoord bereikt over een afstemming van belangen en een sociaal plan”, aldus Gerry Weber in het persbericht.

Om de herstructurering in goede banen te leiden, werd Dirck Reichert aangesteld als Chief Restructuring Officer. Hij meldt dat het bedrijf geen andere kansen heeft om weer een winstgevende structuur te creëren dan deze aanpak.

Naast de reductie van het Duitse retailnetwerk en het schrappen van de banen, is Gerry Weber International AG ook ‘volgens plan’ gestart met de financiële herstructurering. Het bedrijf vroeg in april een ‘StaRUG’ procedure aan. Middels deze procedure en meerdere wettelijke mogelijkheden wil de Duitse modegroep een herstructurering van de passivazijde van de onderneming bewerkstelligen en de balans verbeteren. Een onderdeel daarvan is dat het de aandelen van de beurs haalde.

De volgende stap is het indienen van het herstructureringsplan bij de herstructureringsrechtbank in Essen. Dit staat gepland halverwege juli. Daarnaast moeten er constructieve onderhandelingen met investeerders en alle relevante groepen crediteuren plaatsvinden over de concrete structuur van het herstructureringsplan, aldus het persbericht. Stefan Meyer, de herstructureringsvertegenwoordiger van Gerry Weber International AG, zegt vertrouwen te hebben in de ‘StaRUG’-procedure en gelooft in de toekomst van het bedrijf.