Gerry Weber zet groots in op wholesale nu de winkels worden teruggeschroefd

Gerry Weber wil een duidelijk signaal afgeven aan retailpartners door het never-out-of-stock (NOS) programma en de denimlijn uit te breiden. Met het oog op het aanhoudende faillissement van de retaildochter en de daarmee gepaard gaande heroriëntatie, wil het bedrijf in de toekomst de wholesaletak én de samenwerking met retailers versterken.

Het Duitse modebedrijf Gerry Weber werd opgericht in 1973, dus dit jaar viert het modehuis zijn 50e verjaardag. Toch was er niet alleen reden tot feestvieren. Vooral het voortdurende faillissement van de dochteronderneming in de detailhandel en de daaruit voortvloeiende sluiting van 122 winkels en verkooppunten in Duitsland haalde negatief het nieuws. De sluitingen moeten eind september zijn afgerond. Wat overblijft zijn 49 winstgevende locaties met potentie. In de toekomst zal de focus meer op de groothandel komen te liggen, "met de consequente ommezwaai naar de groothandel keert Gerry Weber terug naar zijn wortels", legt CEO Angelika Schindler-Obenhaus uit.

Meer risico: uitbreiding van de SS24-collectie

Welke oplossingen wil het bedrijf nu gebruiken om de detailhandel terug te winnen? "We hebben veel nieuwe dingen te bieden in de nieuwe lente/zomercollectie 2024", legt Brigitte Danielmeyer uit, die in november 2022 de rol van Brand Director bij Gerry Weber overnam. Hieronder valt bijvoorbeeld de uitbreiding van het NOS-programma, dat Gerry Weber nu niet alleen het hele jaar door aanbiedt, maar ook seizoensgebonden en voorzien van een kleurenpalet dat past bij aansluitende data. "Dit zijn artikelen met hoge volumes zoals T-shirts, poplin blouses en lichte zomerbreisels," vervolgt Danielmeyer. T-shirts zijn hier al verkrijgbaar voor 39 euro in het Verenigd Koninkrijk. "We nemen hiermee een volledig risico," vervolgt Danielmeyer.

Die Denim-Linie von Gerry Weber SS24. Bild: Regina Henkel / FashionUnited

Uitgebreide denim collectie

Ook op het gebied van denim is het Duitse bedrijf een stap verder gegaan. Er zijn twee nieuwe pasvormen ontwikkeld en de hele presentatie is opnieuw vormgegeven zodat het beter werkt in de winkels. Op de achterzakken van de jeans zijn nu bijvoorbeeld vlaggetjes van textiel bevestigd, waarop het model, de maat, de pasvorm enzovoort snel en gemakkelijk te lezen zijn. Het label 'Gerry Weber Denim' is ook nieuw, wat ook te zien is bij de nieuwe spijkerjacks. Het bedrijf biedt nu in totaal twaalf verschillende denim pasvormen, inclusief lichtgewicht shapewear.

De retailers hadden de wens voor een uitgebreider NOS-programma en denimlijn, legt Danielmeyer uit terwijl ze FashionUnited door de collectie leidt in de Düsseldorfse showroom in House 29. "En we wilden een sensationele prijs-prestatieverhouding bereiken, zodat retailers goede zaken kunnen doen." Een sterk modestatement en een verzorgde collectie zijn ook belangrijk in tijden als deze, zegt ze, wanneer er veel onzekerheid in de markt is. Niet alle winkeliers hebben de tijd om zich volledig te concentreren op de samenstelling van de assortimenten en de oriëntatie op hun eigen klanten.

Brigitte Danielmeyer, Brand Director bij Gerry Weber. Bild: Gerry Weber

Gerry Weber wil geen kleinere collectie aanbieden, ook al zetten veel concurrenten momenteel deze stap. Danielmeyer: "Veel collecties zijn kleiner en zeer geconcentreerd geworden. Dat is goed als de klant dat ook echt wil. Maar wat als dat niet zo is? Wij bedienen verschillende internationale markten in verschillende klimaten, we hebben een bepaalde selectie nodig. Hier kan iedereen kiezen wat hij nodig heeft."

Digitalisering uitbreiden

Gerry Weber bespaart liever op prototypes bij productontwikkeling. Brigitte Danielmeyer's functie omvat ook digitalisering, die nu verder wordt uitgebreid. "We tekenen al in 3D en werken met leveranciers die hetzelfde systeem gebruiken als wij," vertelt Danielmeyer. De nieuwe T-shirtcollectie is een van de eerste digitale projecten die worden geïmplementeerd. Gerry Weber heeft in totaal al tien procent kunnen besparen op prototypes.

Trends SS24: gelegenheidsmode en kleur

En wat gebeurt er op dit moment in de detailhandel, waar zijn de winkeliers naar op zoek? "We hadden een sterke verkoop met gelegenheidskleding, mensen vieren weer feest", legt Danielmeyer uit. Ze verwacht ook een goede ontwikkeling op dit gebied voor het komende zomerseizoen van 2024 en heeft het aanbod van maart opnieuw uitgebreid. Daarnaast spelen de kleuren wit, crème en zwart een centrale rol bij Gerry Weber, hoewel de huidige kleurenhausse nog niet verdwenen is. Vooral prints zijn kleurrijk, bijvoorbeeld met een grote all-over plantenprint op cargobroek en blouse. Layering is belangrijk, d.w.z. dat de stukken gemakkelijk met elkaar gecombineerd kunnen worden, wat zowel kopers als klanten helpt.

Die neue SS24 Kollektion von Gerry Weber. Bild: Regina Henkel / FashionUnited

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.