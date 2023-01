Gevolgen pandemie merkbaar voor Vivienne Westwood, maar sluit boekjaar 2021 positief af

Vivienne Westwood zag de gevolgen van de pandemie terug in haar financiële cijfers, maar slaagde er toch in om de omzet te verhogen met 24,1 miljoen pond (27,3 miljoen euro), dat maakt het bedrijf bekend in een financieel verslag over het jaar 2021.

Het bedrijf behaalt een omzet van 66,2 miljoen pond (75 miljoen euro) in het jaar 2021. De brutowinst steeg met 81 procent naar 40,4 miljoen pond (45,8 miljoen euro). De nettowinst steeg met 12,4 miljoen pond (14 miljoen euro), zo is te lezen.

De verkoop in de fysieke winkels en online namen beide toe. De fysieke winkels zagen een groei van 56 procent. Dat had te maken met de heropening van de winkels na een lockdown, zo is te lezen. De online omzet nam met 62 procent toe. Daarnaast zag het eenzelfde procentuele stijging in de wholesale vergeleken met het jaar 2020.

In het verslag zegt het bedrijf in de toekomst aandacht te besteden aan het verbeteren van producten en aan het minimaliseren van haar ecologische voetafdruk. Daarnaast blijft het bedrijf strijden tegen klimaatverandering in lijn met het motto van de oprichter, Vivienne Westwood: “Koop minder, kies bewust en maak het duurzaam”.

Het bedrijf deed geen uitspraken over de toekomstige organisatie in het verslag. De Britse modeontwerpster overleed net voor het nieuwe jaar op 81-jarige leeftijd. Westwood werd in de jaren zeventig en tachtig bekend door haar provocerende punkontwerpen en groeide daarna uit tot een van de meest vooraanstaande ontwerpers van Groot-Brittannië. Haar werk in de mode en daarbuiten werd getekend door activisme en door het interpreteren van historische kostuumelementen met hedendaagse humor en een kritische blik.