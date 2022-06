Gewenste overnamepartij Ted Baker Plc trekt zich terug

Ted Baker Plc moet op zoek naar een andere mogelijke koper van het bedrijf. De overnamepartij die de voorkeur had bij het Britse merk heeft zich teruggetrokken, zo blijkt uit een persbericht van Ted Baker Plc.Als gevolg van het nieuws dook de aandeelprijs van het bedrijf met 18 procent naar beneden op dinsdagochtend.

Het Britse bedrijf is gisteravond geïnformeerd dat de partij geen bod zal uitbrengen, aldus het bericht. De partij benadrukt echter dat de reden dat het niet verder gaat met het verkoopproces niet gelinkt is aan het due diligence proces bij Ted Baker Plc. De directie zal nu bekijken of het met een van de andere partijen die eerder in het formele verkoopproces niet-bindende biedingen hebben gedaan verder wil. Het bedrijf geeft opnieuw aan dat er niet met zekerheid gezegd kan worden dat er een bod gedaan zal worden.

Mogelijk overnamepartij Ted Baker Plc trekt zich terug

Eerder werd er in diverse mediaberichten gesproken over Authentic Brands Group, een Amerikaanse modegroep. Deze groep zou de voorkeur dragen bij Ted Baker Plc. Echter werd er nooit officieel bevestigd of ABG inderdaad de partij was die het due diligence proces in ging met het Britse bedrijf.

Drie maanden geleden begon het balletje te rollen bij Ted Baker Plc. Op dat moment kwam naar buiten dat Sycamore Partners Management L.P. een overnamebod overwoog voor Ted Baker Plc. Niet veel later bleek dat Ted Baker Plc niet één maar twee biedingen had afgeslagen. Mede dankzij de interesse die werd getoond in Ted Baker Plc door diverse partijen besloot het Britse bedrijf een formeel verkoopproces te starten. Recent werd duidelijk dat Sycamore Partners Management L.P. niet meer deelnam aan het formeel verkoopproces.

Wie er op dit moment nog in de running zijn voor de overname van Ted Baker Plc is niet duidelijk.