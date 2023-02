Gids: Hoe modemerken voorop lopen in personalisatie

Een manier waarop merken zich onderscheiden is door een grotere mate van personalisering. Tegenwoordig strekt personalisering zich uit van communicatie tot de online en in-winkel, loyaliteitsprogramma's en nog veel meer. Personalisering is niet alleen "nice to have" - het is wat het winkelend publiek verwacht. Volgens de cijfers van Accenture wil 84% van het publiek en 94% van de modeliefhebbers gepersonaliseerde mode aanbevelingen. Naarmate merken dichter bij de droom van een digitale personal shopper komen voor elke klant, koppelen ze systemen en passen ze nieuwe technologieën toe, zoals machine learning en kunstmatige intelligentie.

We bespreken vier facetten van de toekomst van personalisering, en hoe grote modemerken die beginnen te realiseren. In deze gids helpen we u om personalisering goed te laten verlopen.

Hier is een voorproefje van wat je kunt verwachten te leren in de gids:

Leer uw klanten kennen; succesvolle personalisatie hangt af van het begrijpen van uw klanten. Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze niet leuk? In welke demografische segment passen ze in? Verzamel gegevens met toestemming; Merken moeten zich ook bewust zijn van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dat betekent dat ze de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten volgen. Lidmaatschapsprogramma's zijn een populaire manier om klanten te overtuigen hun gegevens te delen, en de meeste vinden dit prima - ze weten wat er gebeurt en krijgen er iets voor terug. Een uniform systeem; Dezelfde gegevens die nuttig zijn voor het aanbevelingsalgoritme zijn ideaal om het lidmaatschapsprogramma persoonlijker te maken. Zorg ervoor dat de gegevens, opgeslagen in het customer data platform (CDP), goed georganiseerd, actueel en toegankelijk zijn voor teams in uw hele organisatie, zodat zij de best mogelijke ervaringen kunnen creëren.

Download de volledige uitgebreide gids hier om alle best-in-class voorbeelden te zien van enkele van de toonaangevende modemerken.

Over ons

Voyado is de ultieme oplossing voor personalisatie en relevantie in alle kanalen - online en offline. Gebruikt door retailers en e-commerce bedrijven in heel Europa, de Voyado klant belevings cloud maakt het mogelijk voor elk merk om klanten te betrekken, winkelervaringen te verbeteren en hun eigen bedrijf te ontwikkelen. Gebruikt door meer dan 300 + merken zoals Samsøe Samsøe, NIKKIE, Dille & Kamille, America Today, Daniel Wellington, Filippa K etc.