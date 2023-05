Giorgio Armani S.p.A. zet omzetgroei uit FY22 voort in eerste kwartaal 2023

Giorgio Armani S.p.A. noteert een omzetplus van 16,5 procent in boekjaar 2022. De omzet bedraagt 2,35 miljard euro, zo blijkt uit het jaarresultaat. Daarnaast bereikt de operationele winst een bedrag van 289 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 25 procent, in vergelijking met een jaar eerder.

De nettowinst voor belastingen bedraagt 218 miljoen euro, wat gelijk staat aan een stijging van 16,4 procent ten opzichte van boekjaar 2021. Het resultaat overtreft zelfs met 24,5 procent het pre-corona niveau.

Ondanks het lastige economische klimaat, is de luxe modemarkt booming. Zo ziet Armani een omzetgroei van 17 procent in de direct-to-consumer-stroom en groeit de wholesale met 16 procent. De e-commerce groeit met 9 procent. Volgens de luxe modegroep werd er positief gereageerd op de collecties en besteedde het bedrijf meer aandacht aan kwaliteit van diensten.

Geografisch gezien groeit de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) het hardst: 24 procent. Daarna volgen Amerika en Azië met 19,5 en 6,3 procent.

De behaalde groei in boekjaar 2022 wil Armani doorzetten in het huidige boekjaar en dat lijkt te lukken. Het eerste kwartaal wordt namelijk afgesloten met een omzetgroei van 18 procent. Binnen die omzetgroei is te zien dat Azië een groei doormaakt van 14 procent. Europa zet zijn groei voort met 22 procent. Amerika groeit 10 procent. Specifieke omzetcijfers van het eerste kwartaal worden nog niet benoemd.