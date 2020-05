Global Fashion Agenda adviseert CEO's: verduurzaam modebedrijf tijdens en na Covid-19

Global Fashion Agenda (GFA), de organisatie achter onder meer Copenhagen Fashion Summit, roept in hun nieuwe CEO Agenda internationale industrieleiders op om hun modebedrijven te reorganiseren op basis van duurzaamheid, tijdens en na de coronapandemie. Dat is te lezen in een persbericht op de website van de organisatie. De agenda werd samengesteld in samenwerking met onderzoeksbureau McKinsey en een aantal grote modepartijen, waaronder de H&M Group, Kering, Asos en Target.

De agenda is een gids voor CEO’s en andere leidinggevenden van modebedrijven om hun bedrijf toekomstbestendig te maken voor de periode na de coronapandemie. In de gids staat duurzaamheid centraal, een thema dat volgens GFA in de context van de pandemie nog meer relevantie heeft gekregen. Uit een consumentenonderzoek van McKinsey bleek onlangs dat tweederde van de consumenten wereldwijd duurzaamheid belangrijker is gaan vinden sinds de coronacrisis. Ook voor investeerders is duurzaamheid interessant: volgens GFA zijn investeringen in duurzame bedrijven relatief minder risicovol. Het centraal stellen van duurzaamheid in het businessmodel is in deze periode dus een ‘win-win’, aldus GFA.

Op de CEO Agenda staan zes centrale aandachtspunten voor bedrijfsleiders: het in kaart brengen van sociale en milieueffecten in de productieketen; het opbouwen van vertrouwen bij consumenten; hogere eisen stellen aan relaties met leveranciers en het bouwen aan egalitaire partnerschappen; het aanpakken van voorraadniveaus en afprijzingen door het opschalen van nieuwe businessmodellen; het versneld digitaliseren van bedrijfsprocessen; en het vormgeven van de e-commerce-infrastructuur van de toekomst.

De CEO Agenda wordt ondersteund door internationale modepartners, waaronder de H&M Group. “De huidige crisis dwingt ons dagelijks om moeilijke beslissingen te nemen - mezelf incluis,” aldus Helena Helmersson, CEO van de H&M Group, in het persbericht. “Na de crisis zal er echter een moment komen voor heropbouw. Ik geloof dat dit moment van herstel een unieke mogelijkheid is om, samen met alle stakeholders, de industrie op een nieuw pad te zetten - door het ontwikkelen nieuwe manieren om mode toegankelijk te maken voor iedereen, binnen de grenzen van de planeet.”