Global Fashion Agenda lanceert gids voor een netto positieve mode-industrie tegen 2050

Ter gelegenheid van de 15e verjaardag van de Global Fashion Summit heeft Global Fashion Agenda (GFA) iets speciaals samengesteld als toevoeging aan de Fashion CEO Agenda. Te weten: een gids om modebedrijven te helpen een netto positieve impact te bereiken tegen 2050. In lijn met het thema 'Unlocking the Next Level', schetst de gids vijf belangrijke kansen voor modemanagers om transformerende veranderingen voor zowel mensen als de planeet uit te voeren.

Sinds de start van de Global Fashion Summit in 2009 is duurzaamheid veranderd. Het is geen niche probleem meer, maar een centraal aandachtspunt in de mode-industrie. De uitdagingen van de opwarming van de aarde en stijgende kledingproductie eisen gezamenlijke actie. De Fashion CEO Agenda 2024 wil dit faciliteren door vijf cruciale gebieden voor impact te identificeren: het operationeel maken van duurzaamheid, het herdefiniëren van groei, het activeren van consumenten, het prioriteren van mensen en het mobiliseren op basis van materialiteit.

Global Fashion Agenda wil inspanningen die transformatie bevorderen opschalen

Deze editie, anders dan zijn voorgangers, staat in het teken van discussies rondom gevestigde normen en inspanningen die industriële transformatie bevorderen. Het is gebaseerd op vijf prioriteiten: het creëren van respectvolle en veilige werkomgevingen, het implementeren van betere loonsystemen, het beoefenen van hulpbronnenbeheer, het maken van slimme materiaalkeuzes en het ontwikkelen van circulaire systemen. De agenda dient als een leidraad voor merken, detailhandelaren en producenten. Het moet als motivatie dienen om impact te maken, door bijvoorbeeld: de rechten van werknemers te handhaven, diversiteit te bevorderen, de maatstaven van succes te herdefiniëren en paradigma's van groei opnieuw vorm te geven. Het doel: zicht bieden op de maatschappelijke en ecologische impact van de mode-industrie.

Federica Marchionni, CEO van GFA, verwoordt de visie van de agenda: “De Fashion CEO Agenda 2024 is ontworpen om leiders te helpen hun mentaliteit te veranderen en duidelijke strategieën aan te bieden om toekomstige uitdagingen te omarmen en hun activiteiten veilig te stellen. Ik dring er bij leiders op aan om samen te werken met cross-functionele teams, waarbij ze empathie en een op waarden gebaseerde aanpak hanteren die prioriteit geeft aan zowel de planeet als het welzijn van mensen. Deze aanpak zorgt niet alleen voor een lange levensduur van het bedrijf, maar levert ook positieve mondiale effecten op.”

De evenementen, impactprogramma's en publicaties van GFA blijven vernieuwers uit de sector bijeenbrengen. Er worden praktische casestudies gedeeld en best practices verspreid. Belanghebbenden worden aangemoedigd om deze middelen te benutten en vooruitgang te boeken in de richting van geavanceerde, holistische en mensgerichte oplossingen. De gids moet een netto positieve bijdrage aan de mode-industrie motiveren.