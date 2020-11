Global Fashion Group haalt 120 miljoen euro op in investeringsronde

Global Fashion Group S.A. krijgt een kapitaalinjectie. Het bedrijf heeft ruim 120 miljoen euro opgehaald door de uitgifte van nieuwe aandelen, zo deelt de groep mee in een persbericht.

De Luxemburgse groep heeft meerdere e-commerce platformen in diverse regio’s wereldwijd. Met de platformen Dafiti, Lamoda, Zalora en The Iconic heeft het een voetafdruk in Latijns-Amerika, de CIS-landen, Zuid-Oost Azië, Australië en Nieuw-Zeeland. GFG wil het nieuwe kapitaal gebruiken om te investeringen in de versnelling van de strategie voor de middellange termijn. Zo wil het de marketplace en fashion services uitbreiden, zo is te lezen in het persbericht.

“Vandaag de dag is GFG actief in groeimarkten met een van de laagste mode en e-commerce penetratie wereldwijd. Met meer dan 1 miljard consumenten in deze markten is onze groeipotentie enorm. Dankzij deze transactie hebben we meer kracht om te versnellen en het volgende hoofdstuk op ons groeipad aan te gaan,” aldus Co-CEO van GFG, Patrick Schmidt, in het persbericht.