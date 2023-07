Global Fashion Summit: Duurzaamheid in de schijnwerpers, maar men moet ‘niet lullen, maar poetsen’

Kopenhagen - Meer dan 1.000 vertegenwoordigers van modemerken, retailers, NGO's, beleidsmakers en fabrikanten keerden vorige week terug naar Kopenhagen voor de 2023 editie van de Global Fashion Summit. Het evenement bracht een aantal van 's werelds grootste modeconcerns samen, waaronder PVH en VF Corp, luxegroepen LVMH en Kering, sportkledinggiganten Nike en Puma, en kleinere innovatieve start-ups op het gebied van textiel, zoals Circulose.

De top, die in 2009 voor het eerst werd georganiseerd door Global Fashion Agenda (GFA), richt zich op een aantal van de meest dringende problemen van de industrie op het gebied van sociale en ecologische duurzaamheid, waarbij dit jaar vooral werd gesproken over nieuwe wet- en regelgeving om slechte praktijken in toeleveringsketens aan te pakken.

Op de eerste dag van het evenement, dat plaatsvond van 27 tot 28 juni in de uitgestrekte Concert Hall van de Deense hoofdstad, sprak Federica Marchionni, CEO van de top, optimistisch tegen een sombere achtergrond van toenemende milieurampen wereldwijd, zoals bosbranden en plotselinge overstromingen.

"We krijgen de kans om de hele waardeketen opnieuw uit te vinden en te innoveren, van duurzame inkoop en productiepraktijken tot ethische arbeidsnormen en bewust consumeren, zodat we onze huidige weg kunnen omgooien," zei ze.

Federica Marchionni Credits: Global Fashion Summit

Aankondigingen en lanceringen

Naast het stimuleren van de broodnodige gesprekken over de vele schadelijke praktijken van de mode-industrie, diende de top ook als lanceerplatform voor verschillende hulpmiddelen en kaders om de mode-industrie op weg naar duurzaamheid te helpen.

Zo lanceerden het United Nations Environment Programme (UNEP) en UN Climate Change het 'Sustainable Fashion Communication Playbook', terwijl Global Fashion Agenda (GFA) het Global Textiles Policy Forum lanceerde, een platform om bedrijven en overheden te helpen bij het afstemmen van een duurzaamheidspad voor de industrie en wereldwijde beleidskaders.

Merken gebruikten het evenement ook om nieuwe duurzame initiatieven, doelen en producten aan te kondigen. Schoenenmerk Allbirds, dat nu naast schoenen ook kleding verkoopt, onthulde bijvoorbeeld wat het claimt een "net zero carbon shoe" te zijn, samen met een toolkit waarmee rivalen inspiratie kunnen halen uit de innovatie van Allbirds.

M0.0NSHOT sneaker Credits: Allbirds

Dit idee van het delen van ideeën en innovaties was een van de meest voorkomende thema's tijdens de top van dit jaar, temidden van de toenemende druk van consumenten, investeerders en beleidsmakers voor meer milieuactie.

Samenwerking binnen de sector is de sleutel

"Persoonlijke bijeenkomsten zijn essentieel om relaties op te bouwen en mensen verder te mobiliseren rond belangrijke onderwerpen," vertelde Eva von Alvensleben, de uitvoerend directeur en secretaris-generaal van The Fashion Pact, aan FashionUnited. The Fashion Pact werd gelanceerd tijdens de G7-top in Frankrijk in 2019 en is een vrijwillig initiatief waarbij merken en spelers uit de textielindustrie zich verbinden aan drie belangrijke milieudoelstellingen: het stoppen van de opwarming van de aarde, het herstellen van de biodiversiteit en het beschermen van de oceanen.

Eva von Alvensleben Credits: Global Fashion Summit

Alvensleben benadrukte de noodzaak van allianties en collectieve acties en erkende de complexiteit van de uitdagingen waar de industrie voor staat. Ze voegde eraan toe dat er "geen andere manier is om vooruitgang te boeken dan door middel van collectieve acties op sectorniveau". En dat idee om echte, tastbare actie te ondernemen - in plaats van nog meer loze beloften te doen of vage doelen te stellen - werd zowel op als buiten het podium van de Global Fashion Summit uitvoerig besproken. En het moet snel gebeuren.

Kansen worden kleiner

"Onze industrie heeft de afgelopen jaren positieve vooruitgang geboekt, maar dit collectieve werk moet worden versneld om op één lijn te komen met de wereldwijde CO2-doelstelling van 1,5 graad in 2050", zei Marchionni. We hebben nog steeds de kans om dat te bereiken, zei ze, maar ze benadrukte dat "de tijd dringt. Dit is inderdaad een beslissend decennium in de geschiedenis van de mensheid".

Nicolaj Reffstrup, de oprichter van het Deense merk Ganni, deelde een soortgelijk gevoel. "Ik zou willen dat er minder gepraat werd en meer gedaan," zei hij, verwijzend naar de snelheid waarmee de industrie overschakelt op duurzamere praktijken.

Ganni was een van de bedrijven die tijdens de top innovatieve nieuwe materialen lieten zien. Het merk werkte samen met de in Californië gevestigde start-up Rubi om een baanbrekend "koolstofnegatief cellulose textiel" te onthullen, dat naar eigen zeggen direct wordt gemaakt van koolstofuitstoot door middel van "een volledig enzymatisch proces".

Carbon-made yarn Credits: Ganni/Rubi

Reffstrup benadrukte het belang van forums zoals de Global Fashion Summit "als platforms die besluitvormers op C-niveau samenbrengen en hen proberen aan te sporen om de juiste tastbare beslissingen te nemen".

Regelgeving - een broodnodige game changer

Het wordt steeds duidelijker dat alleen vertrouwen op de goede bedoelingen van merken niet genoeg is om de mode-industrie op te schonen. Strengere wet- en regelgeving zal van cruciaal belang zijn om echte verandering af te dwingen, en deze noodzaak was een belangrijk onderwerp tijdens de Global Fashion Summit, bondig samengevat door het thema van dit jaar, 'Ambition to Action'.

Tekenen van echte vooruitgang in het regelgevende landschap beginnen vorm te krijgen en bieden een sprankje hoop op echte verandering in een sector die lange tijd geplaagd werd door slechte praktijken die verborgen werden achter schitterende marketingcampagnes en die - wanneer ze aan het licht kwamen - verholpen werden door PR-verontschuldigingen en vage beloften om het recht te zetten.

Deze maand nog stemde het Europees Parlement voor een wetsontwerp dat ervoor moet zorgen dat grote bedrijven hard optreden tegen leveranciers die zich niet houden aan bepaalde regels op het gebied van hun sociale en milieupraktijken. Er wordt momenteel gewerkt aan meer dan een dozijn stukken wetgeving om de textielsector te verbeteren, waarbij kritieke gebieden zoals greenwashing en de recycleerbaarheid van vezels worden aangepakt.

Investeringen nodig voor merken om bij te blijven

Tijdens de top zei milieucommissaris Virginijus Sinkevičius over de EU-strategie voor duurzame en circulaire textiel: "Textiel is mondiaal, dus we moeten de gevolgen daarvan volledig onder ogen zien. Te lang zijn de uitdagingen 'uit het oog, uit het hart' gebleven, maar niets doen is geen optie meer."

Virginijus Sinkevičius Credits: Global Fashion Summit

Natuurlijk zal de komst van zulke ingrijpende nieuwe regelgeving bedrijven voor grote uitdagingen stellen, waardoor ze aanzienlijk zullen moeten investeren in zaken als verbeterde gegevensverzameling in hun toeleveringsketens.

"Er is een enorme datakloof in de hele waardeketen in deze industrie", zegt James Schaffer, chief strategy officer bij dataplatform Worldly. "We hebben nieuwe tools nodig, nieuw denken. We moeten de juiste dingen meten."

Worldly, voorheen bekend als de Higg, is eerder dit jaar van naam veranderd nadat de Noorse Consumentenautoriteit (NCA) had verklaard dat haar productgerichte tool geen voldoende basis vormde voor milieumarketingclaims. Moederbedrijf SAC heeft sindsdien updates van de index uitgebracht.

Duurzaamheid en greenwashing gaan de laatste jaren steeds vaker hand in hand. Immers, zoals milieucommissaris Sinkevičius het verwoordde: "Groen verkoopt." De editie 2023 van The Global Fashion Summit benadrukte echter opnieuw dat de dagen van oppervlakkige duurzaamheidsclaims en onethische praktijken wellicht ten einde lopen nu het beleid bedrijven dwingt om schoon schip te maken.

Eva von Alvensleben van The Fashion Pact benadrukte de noodzaak van een gezamenlijke aanpak en samenwerking in de hele waardeketen. "Dit betekent dat we alle belanghebbenden bij de gesprekken moeten betrekken, van leveranciers en fabrikanten tot retailers en merken," zei ze.

"Regelgeving zal een sleutelrol spelen om ons allemaal een duidelijk kader te bieden."

Dit stuk verscheen oorspronkelijk op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.