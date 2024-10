Global Fashion Summit trekt naar China

Kopenhagen blijft de thuisbasis van de Global Fashion Summit, maar er wordt nu een extra locatie toegevoegd: Shanghai. Op 7 november zal ‘Global Fashion Summit: Shanghai Gala’ plaatsvinden, zo laat de organisatie weten in een persbericht.

Het evenement is gevuld met ‘informatieve discussies’ tijdens een gala-diner. Van een meerdaags event zoals in Kopenhagen is dus geen sprake. Wel zal het evenement in Shanghai voortbouwen op het thema van het event afgelopen juni: ‘Unlocking the next level’.

“We zijn blij dat we onze gevestigde Global Fashion Summit naar Shanghai kunnen brengen - China's toonaangevende modestad - met de ambitie om actie op het gebied van duurzaamheid te inspireren en meer allianties binnen het wereldwijde mode-ecosysteem te mobiliseren”, aldus Federica Marchionni, CEO, Global Fashion Agenda - de organisatie achter de summit. “De Global Fashion Summit: Shanghai Gala zal de basis leggen voor verdere activiteiten in China en is een cruciale stap in de reis van de industrie naar een netto positieve industrie voor mensen en de planeet.”