Goat Group krijgt strategische investering van Groupe Artemis

De Goat Group, het moederbedrijf achter sneakerplatform Goat en Fightclub, krijgt een investering van Groupe Artemis. Hoe groot de investering is wordt niet bekendgemaakt in het persbericht.

De investering is bedoeld om Goat Group te helpen met de uitbreiding naar kleding en andere categorieën, aldus het persbericht. Goat Group startte in 2015 namelijk met platform Goat dat zich in eerste instantie focuste op sneakers, maar inmiddels ook kleding verkoopt. Goat is naar eigen zeggen een toonaangevende en vertrouwde sneakermarktplaats wereldwijd. Inmiddels heeft het meer dan 30 miljoen leden in meer dan 170 landen.

De investering van Groupe Artemis komt na een financieringsronde afgelopen september waarbij Goat Group 100 miljoen dollar (82,3 miljoen euro) werd opgehaald. Destijds werd het bedrijf op een waarde van 1,75 miljard dollar (1,44 miljard euro) geschat.

Groupe Artemis is niet de minste investeerder. Achter de groep zit namelijk Kering-baas Francois-Henri Pinault. “Goat heeft zichzelf snel gepositioneerd als een uitgesproken merk onder tientallen miljoenen jonge luxe consumenten en onze ivnerstering reflecteert het geloof in hun businessmodel en de kracht van hun technologie en het platform om het verhaal van onze merken te vertellen,” aldus Pinault in het persbericht. “We zien significante kansen voor uitgebreide partnerschappen en veel synergieën tussen Goat en ons portfolio van merken.” Goat heeft bijvoorbeeld al partnerschappen met Kering-merken Balenciaga, Alexander McQueen en McQ.