Goed nieuws: Meerdere overnamekandidaten voor fietskledingmerk AGU

Nederlands fietskledingmerk AGU vindt mogelijk snel een nieuwe eigenaar. Het bedrijf is momenteel surseance van betaling verleend en hierdoor zijn bewindvoerders aangesteld. De bewindvoerders zijn van mening dat het bedrijf goed genoeg draait om een beoogde overname te realiseren met een nieuwe eigenaar/financier, aldus AGU in een statement.

AGU meldde eerder al dat het een WHOA-procedure was begonnen om zo schulden te herstructureren. Er werd een akkoord met de schuldeisers gevonden, maar deze had wel de voorwaarden voor nieuwe financiering. Echter bleek halverwege augustus dat aan de financieringsvoorwaarden van het akkoord niet kon worden voldaan. Daarop is uitstel van betaling aangevraagd.

Na de diverse media-berichten over AGU en de surseance van betaling, hebben meerdere kandidaten zich bij de bewindvoerders gemeld. “Het doel van Agu is om binnen de surseance het gereedstaande schuldakkoord en de overname alsnog in te vullen met één van deze geïnteresseerden", aldus het statement. Binnen enkele weken moet duidelijk zijn of dit lukt.

Terwijl AGU in surseance verkeert, blijft de bedrijfsvoering zo goed als mogelijk lopen.