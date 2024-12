'Goedkeuring beursgang Shein in Londen uitgesteld'

Financiële toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk hebben naar verluidt de goedkeuring van Shein's beursgang uitgesteld nadat het bedrijf te maken kreeg met tegenstand van belangenorganisaties die zich inzetten tegen slavernij. Volgens bronnen van Reuters controleert de Financial Conduct Authority (FCA) naar verluidt het toezicht op de toeleveringsketen van de fastfashiongigant en beoordeelt het mogelijke juridische risico's met betrekking tot de beursnotering.

Dit volgt op een juridische actie van Stop Uyghur Genocide (SUG), een belangenorganisatie voor de Oeigoerse bevolking in China, tegen de potentiële beursgang die aanvankelijk in juni werd aangevraagd. In een dossier dat in augustus naar de FCA werd gestuurd, beweerde de organisatie dat Shein katoen uit de Chinese regio Xinjiang gebruikte, waar beschuldigingen van dwangarbeid tegen minderheidsgroepen spelen.

Vergelijkbare zorgen werden geuit door de Independent Anti-Slavery Commissioner van het Verenigd Koninkrijk, die ook melding maakte van beweringen over arbeidspraktijken bij de leveranciers van Shein. Shein wacht ook nog op goedkeuring van Chinese effectentoezichthouders voor de beursgang, meldde Reuters, waarbij dergelijke goedkeuring naar verwachting zal volgen na het besluit van de FCA.

Shein's beursgang, die het bedrijf hoopt te lanceren in het eerste kwartaal van volgend jaar, is voortdurend onder de loep genomen in het VK, een markt waarop het zich was gaan richten na soortgelijke kritiek in de VS. Zowel mensenrechtenorganisaties als Britse politici hebben zich sindsdien verenigd om er bij de autoriteiten op aan te dringen de beursgang te stoppen vanwege zorgen over een gebrek aan transparantie en de daaruit voortvloeiende milieuproblemen die naar verluidt verband houden met de toeleveringsketen van Shein.