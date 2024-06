Waarom mikt Shein op een beursgang in Londen en niet in New York?

De Chinese ultrafast fashion-gigant Shein zou binnenkort zijn intrede kunnen doen op de London Stock Exchange. Een prospectus voor een beursgang (IPO) wordt de komende dagen verwacht, waarbij het bedrijf mogelijk op 64 miljard dollar wordt gewaardeerd.

Volgens een bron die bekend is met de zaak, zou Shein deze week een notering in Londen overwegen, meldt Business of Fashion. Het tijdschema en de afronding van de transactie zijn nog onzeker. Als het doorgaat, zou de IPO van Shein een van de grootste ooit op de Londense beurs kunnen worden, aldus Euronews, en een welkome afwisseling van de exodus van bedrijven die naar New York vertrekken.

Volgens het Europese nieuwsmedium is de beslissing om naar Londen te gaan te wijten aan de moeilijkheden die Shein in de Verenigde Staten ondervindt. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft een mogelijke IPO in New York vertraagd, met name vanwege zorgen over de bedrijfspraktijken en een gebrek aan transparantie over de activiteiten in China. De Amerikaanse senator Marco Rubio is een van degenen die pleit voor een blokkade van de beursgang door de SEC, omdat hij vindt dat er meer openheid moet komen over de Chinese activiteiten van Shein.

Shein, gevestigd in Singapore maar opgericht in China, wilde geen commentaar geven op deze informatie. Het bedrijf moet ook de goedkeuring krijgen van de China Securities Regulatory Commission om zijn beursgang uit te voeren, op grond van nieuwe regels die de controle op Chinese bedrijven die zich in het buitenland willen noteren, verscherpen.

De keuze voor Londen komt op een moment dat het Verenigd Koninkrijk op 4 juli naar de stembus gaat voor parlementsverkiezingen, waarbij de Labour-partij de peilingen leidt. Donald Tang, uitvoerend voorzitter van Shein, zou volgens Sky News verschillende Labour-politici hebben ontmoet, waaronder Jonathan Reynolds, de schaduwminister van Economische Zaken.

Een frisse wind voor de London Stock Exchange

De mogelijke komst van Shein zou de London Stock Exchange nieuw leven inblazen, die de afgelopen maanden verschillende nationale vlaggenschepen zoals Flutter Entertainment, Arm Holdings en Tui naar de New York Stock Exchange heeft zien vertrekken.

Er zijn echter nog steeds obstakels. De beursgang moet nog worden goedgekeurd door de Britse financiële autoriteiten. Bovendien overweegt de Europese Unie om de belastingvoordelen af te schaffen waarvan Shein en andere e-commerce spelers profiteren, zoals de btw-vrijstelling voor invoer van goederen met een lage waarde. Deze belastingvrijstelling stelde Shein, Temu en andere spelers voorheen in staat om douanerechten en controles te vermijden voor alle pakketten die vanuit het buitenland naar de EU kwamen met een totale waarde van minder dan 150 euro. Een vrijstelling die Shein zeer zeker in staat heeft gesteld om ultraconcurrerende prijzen aan te bieden, maar die uiteraard vragen oproept over de naleving van de Europese regelgeving.

Beschuldigingen van concurrentievervalsing en dwangarbeid

Shein wordt door zijn concurrent Temu beschuldigd van concurrentievervalsende praktijken. Temu, dat ook bekend staat om zijn discutabele handelspraktijken, verwijt Shein met name dat het leveranciers aanzet tot het ondertekenen van exclusiviteitscontracten en dat het herhaaldelijk verzoeken indient om producten te verwijderen wegens schending van auteursrechten.

Naast de eerder genoemde beschuldigingen van concurrentievervalsing en dwangarbeid, wordt Shein geconfronteerd met een veelvoud aan klachten wegens schending van intellectuele eigendom. Ontwerpers beweren dat het merk zich schaamteloos hun ontwerpen toe-eigent, ze tegen een lage prijs reproduceert en ze massaal verkoopt. Een bekend voorbeeld: H&M. In 2023 heeft de Zweedse modeketen H&M een klacht ingediend tegen Shein bij een rechtbank in Hongkong wegens schending van zijn auteursrechten. H&M, deze virtuoos van "legaal plagiaat" zoals het tijdschrift Trends Tendance het noemt, heeft overweldigend bewijs geleverd dat de opvallende overeenkomsten tussen zijn modellen en die van Shein aantoont. Zoetop Business, een aan Shein gelieerde onderneming, is ook bij de procedure betrokken. Als de rechtbanken de schendingen bevestigen, kan het bedrijf worden gedwongen om de inbreukmakende producten van de markt te halen en aanzienlijke schadevergoedingen te betalen aan de benadeelde rechthebbenden. Een zaak die de controversiële strategie van Shein illustreert, die zich grotendeels laat inspireren door de creaties van anderen om zijn ultrafast productiecyclus te voeden. Maar hoewel Shein wordt bekritiseerd vanwege zijn gebruik van controversiële praktijken, is het model op geen enkele manier vernieuwend. Integendeel, het past in een praktijk die al door zijn concurrenten wordt gebruikt, namelijk de meeste spelers in de fast fashion.

Naast de juridische aspecten schaden deze zaken het imago van Shein en roepen ze vragen op over zijn bedrijfsethiek. Het merk, bekend om zijn lage prijzen en snelheid, lijkt inderdaad te rusten op een fragiel model, waarbij innovatie vaak via kopiëren verloopt.

Ten slotte wordt Shein in de Verenigde Staten ook verdacht van het niet naleven van de Uyghur Forced Labour Prevention Act door na te laten te melden dat er katoen uit Xinjiang in zijn producten wordt gebruikt. De Chinese overheid en verschillende bedrijven worden ervan beschuldigd de moslimminderheid Oeigoeren in deze regio uit te buiten voor dwangarbeid, wat ertoe heeft geleid dat sommige Chinese bedrijven op een Amerikaanse zwarte lijst zijn geplaatst.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling door AI en vervolgens bewerkt voor helderheid door Caitlyn Terra.