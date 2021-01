Goedkeuring voor overname Stefanel door OVS S.p.A.

Het Italiaanse Stefanel wordt overgenomen door landgenoot OVS S.p.A. OVS heeft de goedkeuring gekregen van het ministerie van Economische ontwikkeling en kan daardoor het merk Stefanel en enkele andere bedrijfsonderdelen overnemen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Bij de overname horen onder andere 23 winkels van Stefanel, het collectie archief, de werknemers van de winkels en de werknemers op het hoofdkantoor die zich bezighouden met productontwikkeling, zo is in het persbericht te lezen. De medewerkers die mee gaan bij de overname zullen vooral worden ingezet bij de heropening van de winkels. Medewerkers die nu nog buiten de boot vallen bij de overname, krijgen volgens OVS op een later moment nog de kans een positie te krijgen bij het bedrijf. Dit zal tussen nu en de komende twaalf maanden mogelijk worden.

De overname van 23 winkels van Stefanel, betekent dat er maar een klein gedeelte van het winkelportfolio wordt overgenomen. Stefanel heeft volgens de website van het merk namelijk 400 winkels in ruim 50 landen. OVS meldt dat het zal gaan om winkels op locaties van ‘hoge kwaliteit’.

Stefanel valt in handen van landgenoot OVS

OVS wil Stefanel herlanceren. Daarom heeft de groep de afgelopen weken tijd besteedt aan het definiëren van de structuur van het assortiment en de stijl die zal vallen onder ‘easy to wear’, aldus het persbericht. De collectie zal hedendaags zijn, gekenmerkt door materialen van hoge kwaliteit en een groot aanbod van knitwear.

OVS meldt in het bericht dat de herlancering van Stefanel kan profiteren van zowel industriële als commerciële synergie, zoals een multichannel strategie. OVS meldt onder andere nieuwe winkels toe te voegen aan het portfolio, maar ook te focussen op digitale markten waarin de naamsbekendheid van Stefanel al groot is.

OVS S.p.A. heeft al een flinke voetafdruk in Italië en daarbuiten. Het bedrijf heeft in totaal 1750 winkels, zo wordt gemeld op de website van het bedrijf.