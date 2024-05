Golden Goose gaat als 'miljardenmerk’ naar de beurs in Milaan

Bevestigd: het Italiaanse luxe sneakermerk Golden Goose gaat in juni naar de beurs Euronext in Milaan, zo blijkt uit een nieuwsbericht van WWD. Naar verluidt is het merk meer dan 1,2 miljard euro waard.

Permira, eigenaar van onder andere Dr Martens, kocht in 2020 Golden Goose voor ongeveer 1,2 miljard euro. De Britse private-equityfirma nam het schoenenmerk over van het fonds Carlyle Group. In 2015 was Golden Goose onderdeel van het fonds Ergon. Het Italiaanse merk Golden Goose heeft een netwerk van 100 winkels en is aanwezig in Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Credits: Golden Goose x Swarovski Creators Lab

Als reactie op de bevestiging van een beursgang in juni deelt Silvio Campara, chief executive officer van Golden Goose, dat het “een natuurlijke volgende stap” is in het succesverhaal van het bedrijf dat in 2000 in Venetië begon. Hij vult aan: "We hebben een luxemerk gecreëerd dat vandaag de dag kan genieten van een loyale gemeenschap van 1,5 miljoen mensen in meer dan 80 landen."

Directeur Francesco Pascalizi vult aan: “Sinds onze eerste investering in 2020 heeft het bedrijf consequent geleverd, voortbouwend op haar track record van sterke, veerkrachtige en winstgevende groei. We zijn verheugd om deze reis samen met hen te maken, nu ze hun groeistrategie realiseren en een baanbrekende beursgang in Milaan lanceren.”

Volgens WWD mikt het bedrijf met de lancering op de beursgang in juni op de uitgifte van aandelen ter waarde van 100 miljoen euro. Meer informatie over de beursgang wordt tegen juni 2024 bekendgemaakt.