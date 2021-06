Good Fashion Fund zet krabbel onder eerste contract: nieuwe machines voor Indiase kledingfabriek

Het Good Fashion Fund heeft de overeenkomst getekend voor een eerste investering in duurzame productie. Het fonds, dat is opgezet door Fashion for Good, geeft een langetermijnlening van 4,5 miljoen dollar (omgerekend 3,8 miljoen euro) uit aan de Indiase textiel- en kledingproducent Pratibha Syntex Limited, zo meldt Fashion for Good in een persbericht.

Patibha Syntex Limited is een ‘duurzaam georiënteerde, verticaal geïntegreerde ‘farm-to-fashion’ textiel- en kledingproducent’, zo schrijft Fashion for Good. Het heeft ruim zesduizend mensen in dienst en produceert jaarlijks ruim veertig miljoen kledingstukken voor merken als C&A, H&M en Patagonia. Met de lening kan het bedrijf een aantal waardevolle investeringen doen, zoals machines vervangen en het apparatuur aanschaffen waarmee bijvoorbeeld het gebruik van water, energie of chemicaliën aanzienlijk kan worden verminderd.

“Bedrijven met een visie zoals Pratibha Syntex Limited laten zien hoeveel kledingfabrikanten kunnen bereiken op het gebied van duurzaamheid,” aldus Kelly Clark, financieel directeur bij de Laudes Foundation, een van de partners van het fonds. “Met investeerders zoals het Good Fashion Fund kunnen deze fabrikanten groeien en experimenteren met innovaties die toewerken naar net-zero, circulaire productiepraktijken.”

Het Good Fashion Fund werd in 2019 gelanceerd. Het is een samenwerking tussen Fashion for Good, Laudes Foundation, The Mills Fabrica en Fount. Het fonds hoopt te bereiken ‘dat fabrikanten in de supply chain van kleding investeren en herinvesteren in innovaties die zowel economische groei als duurzame mode opleveren’. Het fonds heeft een target van zestig miljoen dollar en verstrekt daarmee financiering aan kleding- en textielfabrikanten in Azië.