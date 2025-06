Google koopt belang in Gentle Monster en richt zich op modieuze wearables

Google neemt een belang van vier procent in het Zuid-Koreaanse brillenmerk Gentle Monster. Dit markeert Google's meest modebewuste stap tot nu toe in de race naar smart glasses. De deal, ter waarde van ongeveer 107,3 miljoen euro, plaatst de techgigant naast Meta in de strijd om dominantie in de opkomende markt voor augmented reality (AR)-brillen.

Gentle Monster, bekend om zijn sculpturale, avant-gardistische brillen en spraakmakende modesamenwerkingen met modehuizen zoals Maison Margiela en Mugler, vertegenwoordigt een onverwachte maar veelzeggende partner voor Google. Het merk zal het ontwerp op zich nemen voor een toekomstige lijn XR (extended reality)-brillen, waarvan het debuut gepland staat voor 2026, meldt de Korea Economic Daily (KED). Deze brillen zullen Google's AI en Android XR-systemen bevatten, ontwikkeld in samenwerking met Samsung en aangedreven door Gemini, Google’s AI-suite.

Dit is niet Google's eerste poging om optiek en technologie te combineren. De eerdere versie, Google Glass, trok geen massa's consumenten aan, gehinderd door privacyproblemen, onhandige esthetiek en culturele weerstand. Wat er nu is veranderd, is de samenkomst van meer geavanceerde AR-mogelijkheden, verbeterde verkleining van de techniek en, cruciaal, het begrip dat wearables moeten verleiden én presteren.

De timing van deze samenwerking weerspiegelt de volwassenwording van de markt voor smart glasses, die in de ogen van grote technologiespelers verschuift van noviteit naar noodzaak, aldus KED. Meta's recente samenwerking met EssilorLuxottica aan Ray-Ban Meta toonde aan hoe belangrijk de fusie van mode en functie is geworden. Google's deal met Gentle Monster is erop gericht die agenda nog verder te brengen, met stijl voorop in het productontwerp.

Voor Google biedt de samenwerking zowel technologisch potentieel als cultureel prestige. Voor Gentle Monster betekent het een opwaardering van niche mode-innovator tot wereldwijde technologiepartner, klaar om de look en feel van slimme brillen te hervormen.