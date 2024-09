Google Shopping-boete van 2,4 miljard euro voor oneerlijke concurrentie blijft definitief staan

Na een juridische strijd van zeven jaar heeft het Europees Hof van Justitie, het hoogste rechtsorgaan van de Europese Unie, vandaag een definitieve uitspraak gedaan over de boete van 2,4 miljard euro die Google door de Europese Commissie is opgelegd voor oneerlijke concurrentie. Google moet de boete betalen.

De techgigant zou zijn eigen vergelijkingssite, Google Shopping, prominenter in de Google zoekresultaten hebben weergegeven dan die van concurrenten. Dit is een vorm van machtsmisbruik en leidde volgens de Commissie tot oneerlijke concurrentie. Google ging meerdere keren in hoger beroep tegen deze beslissing. Margrethe Vestager, de Europese Commissaris voor Mededinging, verklaarde destijds dat de praktijken van Google innovatie en concurrentie verhinderden, waardoor consumenten werden benadeeld.

De boete van 2,4 miljard euro voor Google Shopping was echter niet de enige. In 2018 kreeg Google een nog hogere boete van 4,34 miljard euro opgelegd vanwege oneerlijke concurrentie met het mobiele besturingssysteem Android. Google zou fabrikanten verplicht hebben vooraf Google-apps (zoals de zoek-app en Chrome-browser) te installeren als voorwaarde voor het gebruik van de Google Play Store. Daarnaast betaalde het bedrijf fabrikanten en telecomproviders om exclusief de Google-zoekmachine vast op hun apparaten te installeren. Bovendien stond Google fabrikanten niet toe om toestellen te verkopen met alternatieve versies van Android, de zogeheten ‘Android-forks’.

Google Shopping-uitspraak is een 'mijlpaal'

“De Google Shopping-zaak is een mijlpaal in de geschiedenis van regelgevende acties tegen grote techbedrijven. Het was een van de eerste belangrijke antitrustzaken die door een mededingingsautoriteit werd aangespannen tegen een groot digitaal bedrijf,” aldus de Europese Commissie in een persbericht.

“De zaak fungeerde als een katalysator voor verandering en inspireerde tot een waakzamere en proactievere aanpak van de regulering van grote technologiebedrijven, waardoor een eerlijkere digitale marktplaats werd gewaarborgd.”