Google Shopping maakt plaatsen van producten gratis

Vanaf midden oktober kunnen retailers binnen Europa hun producten gratis op Google Shopping plaatsen. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Voorheen moesten retailers betalen om in Google Shopping terecht te komen, maar Google hoopt het retailers op deze manier makkelijker te maken consumenten te bereiken in economisch zware tijden als gevolg van Covid-19.

Europees directeur van Google Matt Brittin vertelde aan The Telegraph: “De retail is een ontzettend belangrijk onderdeel van de economie en wij willen alles doen wat we kunnen om retailers te helpen nu online aanwezigheid belangrijker is dan ooit.”