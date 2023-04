Goosecraft overgenomen door Brandfarm BV

Brandfarm BV, de leverancier van schoenencollecties voor merken als Tango en Yellow Cab, neemt Goosecraft over. Dat kondigt Brandfarm aan door middel van een persbericht.

Goosecraft vroeg in februari faillissement aan bij de Rechtbank Amsterdam na dalende omzet en stijgende kosten. “De impact van deze twee factoren is zo sterk gebleken dat een faillissement helaas onafwendbaar is geworden”, zo meldde het bedrijf destijds.

Brandfarm zal zich samen met het Goosecraft team gaan richten op het ontwikkelen van kledingcollecties en schoenencollecties voor de komende seizoenen, zo staat in het persbericht toegelicht.

Brandfarm BV neemt Goosecraft over na faillissement

Goosecraft was actief in de wholesale en had ook twee winkels in Amsterdam en Batavia Stad. Daarnaast had het modemerk een webshop, die momenteel offline is.

Het bedrijf zei bij het aankondigen van het faillissement dat zo’n 24 medewerkers hun baan zouden verliezen. Het is nog niet bekend of de overname door Brandfarm ervoor zorgt dat deze banen hersteld worden.

Goosecraft werd in 2006 opgericht en begon met een leercollectie. Het merk valt onder de Netraco Group, een private label-bedrijf voor nationale en internationale retailers en merken.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Brandfarm voor verdere informatie. Dit artikel wordt op basis hiervan eventueel later nog aangevuld.