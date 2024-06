GreenChange: Hoe EK Fashion een brug slaat tussen retail en duurzame modemerken

Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema in de mode-industrie, maar ecologisch geproduceerde kleding is nog nauwelijks te vinden in de traditionele multibrand-winkel. De inkooporganisatie EK Fashion biedt de detailhandel met zijn GreenChange-podia de mogelijkheid om duurzame merken te testen voordat ze in het assortiment worden opgenomen. In een gesprek met FashionUnited vertelt accountmanager Marco Schütte hoe de tijdelijke podia van EK Fashion tot nu toe lopen en waarom er nog te weinig groene mode is in de conventionele handel.

GreenChange, zo werkt het voor de retail

EK Fashion biedt al bijna drie jaar bouwstenen voor groene podia in de modehandel, die aangesloten bedrijven tijdelijk in hun winkel kunnen plaatsen. De dragers van de podia zijn gemaakt van karton met hernieuwbare papiervezelgrondstoffen, zonder metaal of plastic.

Vijf tot zes groene merken kunnen daar gedurende een periode van zes tot 18 maanden op commissiebasis worden getest. De accountmanagers van EK bedenken samen met het modehuis welke merken erbij zouden passen. Ze bieden ook training aan voor de medewerkers op het podium, zodat ze hun vakkennis over duurzaamheid kunnen uitbreiden en deskundig kunnen optreden tegenover de klanten.

"Het doel is om je met duurzaamheid te profileren op het verkooppunt, om vervolgens de merken die het erg goed doen op het GreenChange-podium te integreren in de conventionele assortimenten", zegt Schütte, accountmanager bij EK Fashion. De visie luidt dat klanten in de modehandel op een dag - net als in de handel voor levensmiddelen - conventionele kleding en een duurzaam alternatief naast elkaar zullen vinden.

Na de test op de GreenChange-podia zijn tot nu toe twee merken erin geslaagd om permanent in de conventionele assortimenten te worden opgenomen. "Hier pasten de modegraad en de prijs-kwaliteitverhouding, en de klanten waardeerden het dat er meer duurzame merken zichtbaar werden op het verkooppunt. Dus alles is goed gedaan."

Eigenaar Jörg Tippkemper en team in het beursgedeelte met ondergoed. Credits: EK Fashion

In totaal zijn er tot nu toe zeven tijdelijke ruimtes opgezet bij retailers zoals May Fashion of Modehaus Schneider. De eerste duurzame pop-upruimte in Oostenrijk werd vorig jaar geopend bij ‘Modehaus Kutsam’ in St. Valentin. Sinds mei wordt er voor het eerst een GreenChange-ruimte met wasgoed getest, namelijk bij ‘Textilhaus Tippkemper’ in het Noordrijn-Westfaalse Oelde.

Weinig groen in de conventionele handel

Het marktaandeel van duurzamere kleding neemt toe. Wereldwijd zou de markt voor eerlijke kleding kunnen groeien van 8,8 miljard dollar in het lopende jaar naar 11,1 miljard dollar binnen drie jaar. Het aandeel in de totale modemarkt is echter nog steeds gering; momenteel is het 5,1 procent en in 2026 zou de verhouding kunnen stijgen naar 6,1 procent. Dat blijkt uit schattingen van de statistiekbureau Statista.

Maar duurzaamheid vindt buiten gespecialiseerde groene winkels in de conventionele modehandel nog weinig plaats. Dat stelt ook Schütte vast: "Helaas kan ik nog niet vaststellen dat het aandeel van duurzame merken significant is toegenomen in de conventionele markt."

Op het verkooppunt speelt het thema duurzaamheid, bijvoorbeeld bij de aankoop van een broek in de conventionele markt, nog een ondergeschikte rol. De reden: "Eerst beslist de uitstraling, dan de pasvorm en de prijs en tot slot een add-on, het thema duurzaamheid", legt hij uit.

Daar komt nog bij dat de conventionele modehandel terughoudend is op het gebied van duurzaamheid, hoewel het thema al enkele jaren niet meer weg te denken is. Dat komt niet in de laatste plaats door de prijsstijgingen die de consumentenstemming belasten. Thema's als eerlijke productie en groenere materialen worden bij bedrijven en consumenten teruggedrongen.

Wat EK nog van plan is

Maar Schütte is ervan overtuigd dat de kledingbranche zich steeds meer met duurzamere praktijken moet bezighouden, niet in de laatste plaats vanwege strengere wetgeving van overheden. Uit een onderzoek van de ‘Handelsverbands Deutschland’ blijkt dat bijna de helft van de mensen in Duitsland al duurzaam inkoopt.

"Deze bewustzijnsveranderingen kun je niet meer terugdraaien. De druk, met name op de modebranche, zal toenemen. Het is al toegenomen, maar het zal aanzienlijk worden verhoogd", zegt hij. In de toekomst wil EK zijn GreenChange-ruimtes ook toegankelijk maken voor gastleden en een duurzaamheidslexicon opstellen.

De modetak van de inkooporganisatie EK wil ook meer groene merken overtuigen om reguleringspartner te worden. Momenteel telt de organisatie 29 groene contractleveranciers zoals Lana, Alma & Lovis of Feuvogl. De merken beslissen zelf of ze op commissiebasis willen deelnemen aan de GreenChange-ruimtes.

"Ik heb een grote basis nodig van de meest uiteenlopende merken in verschillende prijsklassen en assortimentklasses om de handelaar vervolgens ideeën mee te geven welk merk in zijn winkel past", zegt de accountmanager.