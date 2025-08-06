Greenwashing: Shein reageert op boete van 1 miljoen euro in Italië

Na een boete van 1 miljoen euro door de Italiaanse mededingingsautoriteit toont de Aziatische online retailer Shein zich berouwvol. Shein heeft naar eigen zeggen "onmiddellijk alle nodige maatregelen genomen om de kritiekpunten aan te pakken".

De Italiaanse autoriteit beschuldigde Infinite Styles Services Co Ltd, verantwoordelijk voor Shein in Europa, van greenwashing, oftewel misleidende milieuclaims, en legde de boete op.

Volgens de autoriteit gebruikte het merk, bekend om 'ultra fast fashion', misleidende communicatie op haar Italiaanse website over de milieuvriendelijke eigenschappen van haar producten. De beweringen waren vaag, algemeen en misleidend, oordeelde de mededingingsautoriteit maandag.

Shein meldt nu dat het de interne controleprocessen heeft versterkt en de website heeft "verbeterd om ervoor te zorgen dat alle milieuclaims duidelijk, specifiek en in overeenstemming met de geldende voorschriften zijn".

Misleidende reclame

De autoriteit benadrukt dat de sectie '#SHEINTHEKNOW' milieuclaims bevatte over de recycleerbaarheid van de producten, die onjuist of op zijn minst misleidend bleken te zijn. De collectie 'evoluSHEIN by Design' werd bovendien op een problematische manier gepromoot door te verwijzen naar 'groene' vezels, zonder concrete milieuvoordelen te noemen. De reclame kon daardoor de valse indruk wekken dat de producten volledig milieuvriendelijk en recyclebaar zijn, wat niet het geval is. Bovendien wordt niet vermeld dat de lijn slechts een klein deel van de totale productie uitmaakt.

Ook aankondigingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 25 procent te verminderen en tegen 2050 tot nul terug te brengen, zijn vaag en tegenstrijdig, aldus de autoriteit. De uitstoot in 2023 en 2024 is zelfs gestegen.