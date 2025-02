Grehamer Invest neemt minderheidsbelang in Nederlands kledingmerk Je m’appelle

Je m’appelle, het Nederlandse kledingmerk dat direct online aan consumenten verkoopt, heeft een minderheidsbelang verkocht aan Grehamer Invest. De investering ondersteunt de verdere groei van het merk, aldus Grehamer Invest in een persbericht. De omvang van het belang en de bijbehorende investering worden niet bekendgemaakt.

Samenvatting Je m'appelle, een Nederlands online kledingmerk, heeft een minderheidsbelang verkocht aan Grehamer Invest.

De investering moet de verdere groei van het merk, dat elegante en betaalbare vrouwenmode aanbiedt, ondersteunen.

Je m'appelle heeft de afgelopen jaren sterke groei laten zien, met een verdubbeling van de omzet in vier jaar en het winnen van prestigieuze prijzen zoals de ABN AMRO Retailer of the Year.

Je m’appelle werd in 2014 opgericht door Maurice van Bussel en Suzanne de Meyer. Het merk biedt elegante en betaalbare vrouwenmode en lanceert wekelijks een nieuwe ‘ready to wear’-collectie. Ook biedt het zakelijke kleding onder het label Je m’appelle at Work. Dankzij sterke groei verdubbelde de omzet in vier jaar, zo meldt het modevakblad Textilia. Vorig jaar ontving het merk de 'ABN Amro Webshop Awards the Netherlands’ in de categorie damesmode.

Met de investering van Grehamer Invest kan Je m’appelle zijn ambities verder realiseren. “Deze investering helpt ons om onze klanten nog beter te bedienen,” zeggen Van Bussel en De Meyer tegen het modevakblad Textilia. Het persbericht van Grehamer Invest onderstreept: "Vanuit Grehamer Invest gaan we oprichters en eigenaren Maurice van Bussel en Suzanne de Meyer en hun team ondersteunen bij de verdere opschaling."