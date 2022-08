Groei Chinese detailhandel en productie remt af

De groei van de Chinese detailhandel is lager uitgekomen dan verwacht in juli, zo meldt het Financieele Dagblad. Daarnaast is ook de groei van de industriële productie in het land vertraagd. De twee factoren worden gezien als belangrijke indicatoren voor de staat van de algehele economie en geven aan dat het economisch herstel in China moeilijk verloopt.

De verkopen in de detailhandel stegen in de maand juli met 2,7 procent. Analisten verwachtten juist een stijging van 5 procent. Bij de industriële productie werd een toename van 4,6 procent verwacht, maar in werkelijkheid kwam deze neer op 3,8 procent.

De Chinese economie heeft te maken met het zerocovidbeleid van de overheid. Zo zijn er regelmatig strenge lockdowns afgekondigd in grote steden. Deze lockdowns hinderen de economische activiteiten.