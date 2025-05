Groei Chinese economie afgeremd in april

De groei van de Chinese economie in april voldoet niet aan de verwachting van analisten. Zo kwamen de retailomzet- en de productiegroei in het land lager uit dan eerder verwacht, zo melden onder andere Reuters en AP News. Als grote reden worden de importheffingen genoemd tussen de Verenigde Staten en China die sinds het begin van april steeds verder opliepen.

De omzetgroei in de retail kwam neer op 5,1 procent, zo blijkt uit cijfers van het National Bureau of Statistics. Het consumentensentiment in China is al langer lager, mede vanwege de verslechterde huizenmarkt.

De industriële productie van China steeg met 6,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. In maart stond de groei nog op 7,7 procent.

China en de Verenigde Staten hebben in mei een tijdelijke pauze in de handelsoorlog ingelast voor 90 dagen. Bij deze pauze hoort ook een verlaging van de importheffingen. Hierdoor liggen de importheffingen op Chinese import naar de VS nu op 30 procent en andersom op 10 procent.