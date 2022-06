Groei Nederlandse economie valt stil door energieprijzen en Russische agressie

De economische groei in Nederland valt gedurende dit jaar nagenoeg stil, zo voorspelt De Nederlandse Bank (DNB). De Nederlandse economie is na de coronacrisis juist snel en krachtig herstelt, maar heeft nu te maken met hogere energieprijzen en Russische agressie tegen Oekraïne die zorgen dat de groei stilvalt.

Dat de groei gedurende dit jaar zal stilvallen, betekent niet dat de Nederlandse economie over het gehele jaar genomen niet is gegroeid. Voor geheel 2022 verwacht DNB nog een groei van 2,8 procent. Aan het einde van het jaar verwacht de bank ook dat de economie weer aan zal trekken.

In de nieuwe Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten (EOV) van De Nederlandse Bank wordt daarnaast een groei van 1,5 procent in 2023 voorspelt en 1,7 procent in 2024.