Groei nieuwe internetwinkels weer op normaal niveau

De explosieve groei aan internetwinkels vanwege de pandemie is tot een einde gekomen. Uit cijfers van de KVK blijkt dat het aantal startende internetwinkels weer op het niveau is van voor corona.

Vorig jaar april en mei, toen de eerste coronamaatregelen ingingen, verdubbelde het aantal startende internetwinkels in de detailhandel. Prof. Dr. Erik Stam, econoom, in het bericht van de KVK: “Door de coronapandemie werd de digitale transformatie van de economie versneld door onder andere een snelle toename van nieuwe internetwinkels. Online winkelen blijft, maar niet alle nieuwe internetwinkels houden hun bestaansrecht, zoals we zien met een groot aantal stoppende internetwinkels.“

KVK meldt daarnaast in het Trendrapport Bedrijfsleven over oktober 2021, dat er extreem weinig faillissementen waren in de maand. Daarnaast waren er veel stoppende bedrijven in de detailhandel en waren er vier procent minder startende bedrijven dan een jaar eerder.