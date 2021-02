Groei online verkoop verbreekt record van eerste lockdown in vierde kwartaal

De internetomzet van detailhandel steeg in het vierde kwartaal met 55,6 procent in vergelijking met het vierde kwartaal van een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verbreekt hiermee het groeirecord van het eerste kwartaal van 2020, toen de internetomzet met 54,9 procent toenam.

De totale omzet van de detailhandel lag in het vierde kwartaal 4,5 procent hoger dan een jaar eerder, zo blijkt uit de cijfers van het CBS. De groei kwam echter voornamelijk bij de foodsector vandaan en bij de doe-het-zelf-winkels, keukens, vloeren, winkels in consumentenelektronica en winkels in meubels en woninginrichting. Bij kledingwinkels liep de omzet juist 26,9 procent terug. Bij schoenen en lederwaren winkels liep de omzet met 26,5 procent terug.

De gehele detailhandel behaalde daarnaast over geheel 2020 een omzetgroei van 5,9 procent en een volumegroei van 4,0 procent. De foodsector behaalde met 6,9 procent de hoogste omzetgroei, maar de non-food sector behaalde bijna dezelfde omzet als in 2019.