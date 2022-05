Groei stimuleren door digitale transformatie met JOOR, het meest toonaangevende groothandelsplatform ter wereld

Toen ik in 2017 als CEO begon bij JOOR, 's werelds belangrijkste digitale groothandelsecosysteem, was het mijn missie om de B2B-sector van de mode-industrie het digitale tijdperk in te leiden. Als voormalig inkoper bij Macy's aan het eind van de jaren negentig was ik stomverbaasd toen ik zag dat merken en retailers 20 jaar later nog steeds op dezelfde manier zaken deden. Terwijl de B2C-sector enorme vooruitgang had geboekt met digitale en interactieve technologie, werden er in de B2B-kant van de groothandel in mode nog steeds lange reizen gemaakt en papieren formulieren gebruikt.

De grootste concurrent van JOOR is de oude manier van Wholesale-spreadsheets en pen en papier. Als groothandelsplatform is JOOR uniek omdat we een compleet digitaal ecosysteem bieden voor merken en retailers, wat een meer gestroomlijnde aanpak mogelijk maakt en tegelijkertijd belangrijke factoren als groei en duurzaamheid stimuleert. Andere oplossingen in de markt digitaliseren alleen elementen van het groothandelsproces. Met JOOR zijn merken en retailers in staat om samen te werken met gegevens die digitaal heen en weer stromen, niet handmatig, allemaal binnen één platform. Niemand anders kan deze complete digitale ervaring bieden. Werken in de hectische en snelle mode-industrie kan stressvol en veeleisend zijn. JOOR biedt drukbezette inkopers en merken een duidelijkere, efficiëntere en meer collaboratieve oplossing voor in- en verkoop, de fundamenten van de mode-industrie.

De vele voordelen voor merken die werken binnen het digitale platform van JOOR zijn onder andere toonaangevende virtuele showrooms met 360°, volledig weergegeven beelden en video om hun collecties in ongelooflijk detail te tonen, effectieve communicatietools om de verbinding tussen verkoop en kopers te vereenvoudigen, en real-time analyses en flexibele rapportage om de besluitvorming te sturen, tijd te besparen en de efficiëntie te verhogen.

Retailers op JOOR profiteren van geavanceerde assortimentsplanningstools, opties om zowel persoonlijk als volledig virtuele afspraken te ondersteunen, evenals toegang tot ons Retail Centre dashboard om assortimentsoverzichten te bekijken, de communicatie met relaties te beheren en up-to-date te blijven over de nieuwste merken en trends, evenals de JOOR Passport evenementenkalender. Alle JOOR-klanten profiteren van een 24/7-klantenondersteuning die consistent een klanttevredenheidsscore van 96% behaalt met een gemiddelde reactietijd van 20 seconden.

Vandaag werkt JOOR samen met meer dan 13.400 merken en meer dan 385.000 erkende retailers in meer dan 150 landen met een transactievolume van meer dan 1,7 miljard dollar per maand. Als marktleider is JOOR het exclusieve platform voor toonaangevende multinationals zoals LVMH, Kering, Richemont en Capri Holdings en werkt het met meer dan 75% van 's werelds luxemerken. Daarnaast werkt JOOR exclusief samen met meer dan 30 van de meest toonaangevende retailers wereldwijd, waaronder Harrods, Printemps, ShopBop en Neiman Marcus. Door dit krachtige netwerk van merken en retailers samen te brengen, creëert JOOR de grootste voetafdruk in de industrie.

JOOR is gebaseerd op meer dan tien jaar van geïntegreerde merkpartnerschappen en moedigt merken aan om samen te werken met elke retailer waar ze momenteel zaken mee doen - de algemene toegang tot JOOR is altijd gratis voor merken en retailers.