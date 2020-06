Groei voor duurzame modezoekmachine Project Cece: grootste aanbieder in Groot-Brittannië

Project Cece, een duurzame modezoekmachine, blijft groeien. Met het aansluiten van de honderdste partner in Groot-Brittannië is het nu ook het grootste platform op het gebied van duurzame mode in het gebied.

De mijlpaal betekent voor Project Cece dat het bedrijf niet alleen de grootste duurzame mode zoekmachine is in Groot-Brittannië maar ook in de rest van Europa. Mede-oprichter Noor Veenhoven meldt telefonisch dat in Groot-Brittannië nu inderdaad honderd partners zijn aangesloten, maar dit aantal in de Nederlandse markt ligt veel hoger. Nederland is de thuismarkt van het bedrijf. Meer dan tweehonderd merken zijn inmiddels te vinden op het platform voor Nederlandse, Britse en Duitse consumenten. In totaal zijn er 10.000 producten te vinden op het platform. Bij elk product is inzichtelijk gemaakt op welke manier deze duurzaam is. Duurzaamheid is verdeeld in vijf aspecten met de daarbij behorende labels: eerlijke handel, milieuvriendelijk, lokaal geproduceerd, veganistisch en steunt lokale bevolking.

Mijlpaal voor Project Cece: honderd Britse partners

Project Cece werkt samen met winkels met duurzame en fairtrade mode. “Duurzame kleding is moeilijk te vinden omdat het vaak verspreid is over veel, vaak kleinere, online winkels. Je moet in principe meerdere websites bezoeken om te vinden waar je naar zoekt,” aldus mede-oprichter Marcella Wijngaarden in een persbericht. “Dit is waar Project Cece helpt.”

Het platform is nu bezig met een push in Groot-Brittannië zo meldt Veenhoven telefonisch. De Nederlandse website staat en is met het aantal aangesloten partijen nu werkbaar. Nu ook de Britse website met een groot aantal partners staat is dit hét moment om de consumenten aan te spreken. De Duitse markt staat ietwat op een laag pitje. Niet omdat Project Cece niet ook daar een push wil, maar omdat het simpelweg daar de mankracht nog niet heeft.

