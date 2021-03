Groeien via internationale marketplaces: hou zelf de controle met ChannelEngine

Fashionmerken en retailers kunnen er bijna niet meer omheen: de enorme opmars van online marketplaces. Consumenten oriënteren zich steeds vaker via bekende platformen als Amazon, Zalando en Bol.com. Wie hier nog niet op actief is, laat dan ook een enorme kans liggen om zijn bereik en omzet flink te vergroten, stelt Jorrit Steinz, CEO en oprichter van ChannelEngine.

Dat de coronacrisis een grote impact heeft op de manier waarop consumenten zich gedragen is een feit. Aankopen in fysieke winkels zijn fors lager of zelfs nihil, terwijl veel webshops te maken hebben met een ongekende drukte. In een versneld tempo zetten merken en retailers daarom in op webwinkels en online marketplaces. “Verschillende klanten die al actief waren op deze marketplaces slaagden erin om hun voorraden succesvol kwijt te raken via deze externe verkoopkanalen”, constateert Jorrit Steinz van ChannelEngine. De verkoop via marketplaces neemt serieuze vormen aan. Veel merken en retailers verkopen vandaag de dag meer via deze kanalen dan via hun eigen webwinkels en zien hun omzet daardoor flink groeien.

Regie in eigen hand

De coronacrisis heeft ook nog iets anders duidelijk gemaakt: hoe belangrijk het is om niet afhankelijk te zijn van een inkoopplatform. Bedrijven die puur leverancier zijn van online marketplaces als Amazon, hebben vaak weinig sturing als het gaat om de verkoop, stelt Steinz. “Als een product te lang op voorraad ligt bijvoorbeeld, kan het betreffende platform ervoor kiezen om dat artikel flink af te prijzen. Of als Amazon weer besluit dat bepaalde andere producten prioriteit krijgen tijdens piekperiodes en helemaal geen inkooporders meer stuurt. Wie zélf de verkoop en voorraden beheert via het marketplace model, heeft dat proces daarentegen helemaal in eigen in hand. Als bedrijf bepaal je in dat geval zelf welke producten je wilt aanbieden, in welke aantallen en de bijbehorende verkoopprijzen. Zo ben je dus veel minder afhankelijk van de grillen van een inkoopafdeling. Het belang van zelf de controle hebben is door de coronacrisis extra uitvergroot.”

Centrale oplossing

Een uitdaging is om de productinformatie op verschillende online marketplaces goed aan te sturen. Wat dit buitengewoon complex maakt, is dat elk kanaal zijn eigen contenteisen heeft. “Dan moet je denken aan kleine details zoals een verplichte vermelding van de hakhoogte of het materiaal van de binnenkant van een schoen”, weet Steinz. ChannelEngine koppelt de systemen van fashionretailers en merken aan internationale marktplaatsen vanuit één centrale oplossing. Het omreken van valuta gebeurt automatisch, net als het vertalen van productteksten. Dit zorgt er tevens voor dat de voorraden synchroon lopen, zodat er nooit sprake is van oversell. “Vooraf stel je als verkoper bepaalde regels in. Als dit eenmaal gedaan is wordt de informatie per productgroep automatisch doorgezet naar de marketplaces. Dat scheelt heel veel tijd.”

Snel schakelen

Het is daarnaast ook mogelijk om filters in te stellen. “Misschien wil je dat de nieuwe collectie pas vanaf een bepaalde datum verkocht wordt. Of wil je op een bepaald kanaal alleen restvoorraden verkopen. Dat kan allemaal”, aldus Steinz. Je kunt collecties die je niet wilt verkopen uitsluiten en tevens kortingsacties voorprogrammeren. Daarbij stel je zelf de datum of zelfs het exacte tijdstip in waarop op de actie in moet gaan. Zodra de actie is afgelopen, springt de productinformatie automatisch terug naar de oorspronkelijke prijs.” Deze optie om secuur vooruit te plannen is ook erg interessant voor internationale platformen, aangezien de uitverkoopperiode in veel landen verschillend is. Door al deze processen te automatiseren kunnen bedrijven snel schakelen en goed inspelen op veranderingen in de markt.

Gigantisch bereik

Voor fashionmerken die al direct aan de consument verkopen, is het relatief eenvoudig om de stap te maken naar online marketplaces. Het is voor bedrijven een aantrekkelijke manier om hun bereik flink te vergroten, zowel lokaal als internationaal. Merken die nog niet direct aan de consument verkopen kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de fulfillment services van deze online marketplaces. “Dat wil zeggen: het verkoopplatform beheert dan jouw voorraad, verstuurt de leveringen naar de eindconsument en handelt ook de retouren af”, legt Steinz uit. “In sommige gevallen is het kostenefficiënter om geen eigen magazijn te hebben. Het is bovendien een laagdrempelige manier om je kansen in het buitenland te verkennen.”

Niet achterblijven

Het verkopen via online marketplaces is verder vooral een kwestie van gewoon gaan doen, stelt Steinz. Je kunt bijna niet meer achterblijven tegenwoordig, aangezien je dan veel potentiële klanten mist. Het grote voordeel is dat je als bedrijf zélf kunt bepalen welke producten je via de digitale platformen wilt gaan verkopen. Je kunt de selectie maken op basis van verschillende criteria zoals prijs en winstgevendheid. “Onze customer succes managers helpen klanten daar graag bij. Zij weten precies welke items het goed doen op bepaalde kanalen en welke artikelen minder.” Of de samenwerking met ChannelEngine nog bijdraagt aan een succesvolle start op marketplaces? “Het is een warme introductie”, beaamt Steinz. “Een teken dat het modebedrijf zijn processen op orde heeft. En dat kan zeker helpen, vooral bij ‘gesloten’ online marketplaces die niet zomaar iedereen toelaten.”