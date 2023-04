Groep Alain Broekaert (GAB): De atypische Belgische modedistributeur richt pijlen op de Nederlandse markt

Belgische modedistributeur Groep Alain Broekaert omschrijft zich als een ‘atypische modedistributeur’ . Mocht een dergelijke omschrijving vragen oproepen, dan zal een eerste antwoord gevonden worden in de locatie van de Nederlandse showroom die een klein jaar geleden geopend is. Middenin het pittoreske Laren is de groep te vinden in een oud woonhuis dat voorheen ook functioneerde als balletschool. Het verschil tussen een distributeur en agent Een modemerk kan een distributeur inschakelen. Dat is een zelfstandige tussenpersoon die de lokale markt gaat bewerken. Distributeurs importeren producten om door te verkopen, het zijn wederverkopers. Zij houden dus voorraad aan en leveren zelf uit aan de klanten. Een van de belangrijkste verschillen ten opzichte van een agent is dat een distributeur het economisch risico draagt. Omdat de distributeur voor eigen rekening en risico handelt, heeft hij ook meer vrijheid. Hij kan bijvoorbeeld zelf bepalen voor welke prijs hij de kleding in de markt zet (met andere woorden: distributeurs bepalen hun eigen winstmarge) en hoe of via welke kanalen hij de producten verkoopt. Distributeurs doen ook meer service, denk aan klachtenafhandeling. Wil je meer weten over de werkzaamheden, ofwel de taken en verantwoordelijkheden van een agent? Lees hier dan: Wat doet een (mode)agent? .

De enige aanwijzing dat hier een modedistributeur zit, zijn de letters GAB op de gevel van het huis. Wie vervolgens binnenstapt wordt ruimte na ruimte verrast door kledingrails. De Belgische groep heeft in het nieuwe onderkomen in Laren 400 vierkante meter tot zijn beschikking. Een stuk minder dan in Ternat, België, waar de groep ruim 5.000 vierkante meter heeft voor de voorraden en presentatie van merken. “We willen rustig aan groeien,” zo benadrukt oprichter en naamgever Alain Broekaert.

Groep Alain Broekaert heeft lange tijd alleen distributiecontracten afgesloten voor enkel België. Zo was het bedrijf ruim twintig jaar verdeler van onder andere Tommy Hilfiger en Calvin Klein. Zo’n vijf jaar geleden kwam echter de omwenteling en besloot de groep nieuwe contracten uit te schrijven voor de gehele Benelux. Opeens kwam daar dus de Nederlandse markt bij. “Aangezien wij ons niet echt in de high luxury positioneren, zoals andere groepen in België, is het moeilijker om Nederlandse retailklanten naar België te krijgen. Daarom dacht ik: ‘Als zij moeilijker bij ons komen, dan gaan wij naar hen’.” De groep wilde niet op een typische plek zitten in een ‘industrieel gebouw waar weinig ziel in zit’. Groep Alain Broekaert zit immers in België ook niet op een typische plek. “Laren vond ik een uitstekend verhaal. Het ligt centraal, vlakbij de snelweg. Het heeft ook iets heel Hollands - de gezelligheid, de terrassen. We zijn echt gecharmeerd en toevallig zagen we dat deze locatie te huur was.”

De showroom van GAB in Laren. Beeld via Groep Alain Broekaert (GAB)

“Het is ook leuk voor de klanten dat wij hier zitten. Ze kunnen zeggen: Goh, is de collectie het niet, zijn we toch nog in Laren en kunnen we even lunchen of een kopje koffie doen. Dat is toch een leuke combinatie. Zo zien we dat in België met onze locatie ook.” Alain vult snel aan: “Het is aan ons om mensen enthousiast te maken en hierheen te krijgen, maar de combinatie is voor ons top.”

Op bezoek bij modedistributeur Groep Alain Broekaert in Laren

Het gehele portfolio van 35 merken dat de distributeur in België heeft gaat niet per se mee naar de vestiging in Nederland. Met het verschil aan ruimte op de locatie is daar ook simpelweg geen plaats voor. Een selectie van de merken wordt in Nederland gepresenteerd. De groep is dan ook gestart met de merken Hackett, Façonnable, Pepe Jeans, Cat_wwr (Caterpillar), Dockers, Scalpers, Ecoalf, Karl Lagerfeld en DKNY. “Ons salesteam heeft ook focus nodig. We willen starten met kwaliteit en met merken in elk segment - kids, footwear, accessoires, men, women.”

Dat de groep al een flink portfolio heeft, betekent niet dat er niet ruimte is voor meer merken. Britt, dochter van Alain, is verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe merken en de inkoop ervan. Zij geeft aan dat ze vooral ruimte zien in het luxure damessegment. Zo zou de groep graag een merk naast Aspesi zetten in het segment. Waar Aspesi minimalistisch is, zoekt het nog naar een complementair vrouwelijk merk. Daarnaast ziet Britt ook kansen in de streetstyle en streetwear markt. “Carhartt is natuurlijk een hele grote speler in het segment, maar we merken nu dat zij ook een stop zetten op door wie en hoeveel er ingekocht mag worden. Ook voel je dat mensen op zoek zijn naar nieuwigheden. Dat betekent dat er meer ruimte komt voor andere merken.” Last but not least ziet het bedrijf ook een interesse voor merken uit Spanje en Denemarken. Daar zitten de meer vrouwelijke en kleurrijke merken. “Je ziet altijd in of na een crisis dat er veel vraag is naar kleur. Daar zijn ook nog nieuwigheden te vinden om toe te voegen aan het portfolio.” GAB zoekt in deze gevallen vaak naar specialistische merken. “Merken die heel goed zijn in schoenen, jurken of bloesen. We zijn bijvoorbeeld nu met een heel tof hoedenmerk bezig, maar ook met een merk met mannenjuwelen.”

De showroom van GAB in Laren. Beeld via Groep Alain Broekaert (GAB)

Alain Broekaert en dochter Britt (GAB): “We versterken elkaar”

Waar Groep Alain Broekaert wellicht nog nieuw voelt op de Nederlandse markt, heeft Alain met ruim 35 jaar ervaring op zak de nodige veranderingen in de internationale modemarkt gezien. Gevraagd naar de huidige markt ziet hij natuurlijk uitdagingen, maar hij relativeert ook snel. “De klant is altijd voorzichtig geweest. Er gaat altijd iets zijn, de ene of de andere crisis. Je moet kijken naar het positieve en alles heeft zijn opportuniteiten.” Alain ziet ook dat het merkaanbod verandert, dat er veel nieuwe merken worden aangeboden, maar dat tegelijkertijd er ook een nieuwe generatie van multibrandretailers is gestart. “Die zijn meer sustainable en zij gaan ook voor conceptstores omdat men meer een belevenis wil.”

Alain ziet de kansen, ‘maar je moet het goede aanbod hebben en de consument heel goed begrijpen’. “De nieuwe generatie denkt heel anders. Het is niet meer de klassieke manier van retailen.” Daarbij ziet hij dat onder de heren juist het formelere aanbod het goed doet na een lange periode van comfort tijdens de pandemie. Ook de winkels in het duurdere segment zien minder effecten van de huidige crisis omdat de klanten die daar komen een grotere spending power hebben.

De showroom van GAB in Laren. Beeld via Groep Alain Broekaert (GAB)

Groep Alain Broekaert in Nederland van start met selectie merken

De huidige markt is en blijft natuurlijk een focuspunt, maar de expansie naar Nederland moet ook niet onderschat worden. Met de uitbreiding naar Nederland komen ook wat verschillen met de Belgische markt om de hoek kijken. Voor de Nederlandse markt is dan ook een speciaal team aangenomen, allemaal met een eigen specialiteit. “Het is niet alsof ik zelf het nummer van Van Tilburg zo heb,” lacht Alain. Ook is de Nederlandse markt anders opgezet dan de Belgische, zo komt duidelijk naar voren in het gesprek. “In België heb je heel veel speciaalzaken. Als één van deze zaken stopt met inkopen dan is dat vervelend, maar minder voelbaar. In Nederland heb je hele grote zaken met meerdere filialen. Als een hele grote klant stopt, dan heb je een probleem.” Als distributeur draagt GAB namelijk al het economische risico en houdt het zelf voorraad. “We zijn ook verder aan het professionaliseren met de IT, zodat we meekunnen in Nederland. Jullie zijn daar een stuk professioneler op dat vlak dan in België.” Het verder ontwikkelen van de IT heeft ook te maken met het stuk service dat GAB altijd wil bieden.

“We kunnen snel schakelen. Als een item niet goed verkoopt kunnen we het wisselen voor iets anders,” zo vult Britt aan. Het is een voordeel dat GAB heeft als distributeur, waardoor het niet afhankelijk is van een merk om voorraden snel te krijgen. “We doen daar niet moeilijk over. Het is iets dat klanten appreciëren en het stopt de samenwerking ook niet. Als distributeur kun je beter sturen.”

Alain Broekaert en dochter Britt van GAB (Groep Alain Broekaert). Foto via GAB.

Groep Alain Broekaert (GAB): “We zijn een familiebedrijf met de intentie nog generaties door te gaan”

Op het gebied van distributiecontracten ziet Groep Alain Broekaert nog ruimte voor groei. Door de jaren heen heeft Groep Alain Broekaert veel contracten met merken waarvoor het agent was omgezet naar een distributiecontract. Zo heeft het nu contracten voor de Benelux, maar in de toekomst ziet het eventueel ook nog kansen voor Europese contracten. “Zo heb je in Frankrijk en Zweden gebieden waar je sterke agenten hebt, maar geen distributeurs,” vertelt Britt. Alain vult aan dat de groep ook al wordt aangemoedigd om eens naar Milaan of Parijs te trekken met een showroom, maar zover is het momenteel nog niet.

“We zijn een familiebedrijf met de intentie om nog generaties verder te gaan. Daarvoor moet je zo goed mogelijk luisteren naar de markt, om het zo lang mogelijk uit te zingen. We hebben de tijd om iets te realiseren. We zijn minder afhankelijk van ons winstpercentage zoals een public company. We hebben een langetermijnvisie en moeten zorgen dat er altijd continuïteit is.”

Hoewel er al twee dochters van Alain in het bedrijf zitten, waar Britt er één van is, denkt de oprichter nog niet aan stoppen. “We zien wel wanneer de tijd er klaar voor is. In een bedrijfsstructuur komt er soms een nieuwe CEO, maar ik zal altijd de voorzitter van de raad van bestuur zijn.” Hij en Britt delen samen een kantoor waar veelvuldig de business wordt besproken. “Ik zal altijd luisteren en nooit zeggen ‘dat wil ik niet’. Ik geef raad en zij beslist. Het vertrouwen is belangrijk.” Britt vult haar vader aan: “We versterken elkaar.”