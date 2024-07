Groep pleit voor bescherming tegen ‘oneerlijke handel van buiten de EU’ in brief aan Nederlandse minister

Meerdere ondernemers en consumentenorganisaties hebben een brief gericht aan Dirk Beljaarts, sinds 2 juli de Minister van Economische Zaken in Nederland (partij PVV). De ondertekenaars willen dat de politiek versneld inzet op consumentenbescherming en “een gelijk speelveld” creëert voor ondernemers.

De brief is ondertekend door Modint, Raad Nederlandse Detailhandel, INretail, Techniek Nederland en MVO Nederland. Ze vragen vooral om bescherming tegen Aziatische e-commercegiganten die actief zijn op de Europese markt. Volgens hen zijn deze webshops schuldig aan oneerlijke handelspraktijken. “Door gebrek aan handhaving komen er veel producten op de markt waarbij de productveiligheid, privacy en duurzaamheid in het geding zijn en consumenten worden misleid,” aldus de groep. De ondertekenaars vullen aan: “Bovendien legt oneerlijke concurrentie een dusdanige druk op Europese bedrijven dat het de bestaanszekerheid aantast.”

Eerder claimde de Belgische federatie Becom al dat populaire e-commerce bedrijven zoals Shein en Temu goedkope producten in de EU verhandelen die niet aan EU-regels voldoen. In een statement aan FashionUnited laat Temu weten dat ze consumenten helpen geld te besparen door de tussenpersonen weg te laten met een zogeheten 'direct-from-factory' model. Het bedrijf vult aan: "We nemen de bescherming van onze klanten zeer serieus en zetten ons volledig in om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de markten waar we actief zijn."

Editor's Note donderdag 11 juli 17:08 uur: dit artikel is na publicatie aangepast. De statement van Temu is toegevoegd.