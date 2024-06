EU eist uitleg van Shein en Temu over consumentenbescherming

Brussel - De Europese Commissie heeft vrijdag informatie opgevraagd bij e-commercesites Temu en Shein om na te gaan of zij voldoen aan de regels van de Europese Unie inzake consumentenbescherming, inclusief minderjarigen.

Vooral Brussel heeft vragen gesteld aan deze platforms van Chinese oorsprong over de maatregelen die zij implementeren om het melden van illegale producten mogelijk te maken.

Andere verzoeken hebben betrekking op misleidende interfaces ("dark patterns") die het mogelijk maken om gebruikersgedrag te manipuleren, de bescherming van minderjarigen, de transparantie van productaanbevelingssystemen of zelfs de traceerbaarheid van verkopers op deze platforms. Deze verschillende punten zijn onderworpen aan verplichtingen of verboden in het kader van de Digital Services Act (DSA) die op 17 februari volledig van kracht is geworden.

Het verzoek om informatie is een eerste stap in een procedure die zou kunnen leiden tot het instellen van een formeel onderzoek en uiteindelijk tot zware financiële sancties in geval van bewezen overtredingen van de regelgeving. Brussel had eind april en eind mei Shein en Temu toegevoegd aan de lijst van Very Large Online Platforms (VLOP), digitale reuzen die rechtstreeks onder toezicht staan ​​van de Commissie en onderworpen zijn aan versterkte controles in het kader van de DSA. Deze lijst bevat 24 grote platforms, waaronder Amazon, AliExpress, Google Shopping, Facebook, X of Instagram.

Shein, een bedrijf dat in 2012 in China werd opgericht, wordt beschouwd als een embleem van de sociale en ecologische problemen rondom goedkope mode. Temu, dat in Europa een snelle groei doormaakt dankzij een strategie van lage prijzen, is de internationale versie van de Chinese e-commercegigant Pinduoduo, geboren in 2015. Het biedt een overvloed aan producten: kleding, speelgoed, decoratie, gereedschap en technologie.

Europese consumentenverenigingen dienden in mei een klacht in tegen Temu, waarin ze het bedrijf met name beschuldigden van het gebruik van misleidende interfaces om consumenten te manipuleren en hen aan te moedigen meer uit te geven op het platform.