Groothandelsactiviteiten Superdry terug in handen van Portare Benelux

De groothandelsactiviteiten van Superdry in de Benelux zijn op 1 mei overgedragen aan de agentuur Portare Benelux. Voorheen beheerde het moederbedrijf van Superdry, Supergroup Plc, de groothandelsactiviteiten, zo melden de bedrijven in een persbericht.

De overname van de groothandelsactiviteiten betekent dat Superdry wordt toegevoegd aan de bedrijfsactiviteiten van Portare Benelux. De agentuur heeft twee showrooms: een in Gilze (Nederland) en een in Brussel (België).

Superdry en Portare Benelux zijn geen vreemden van elkaar. De twee kwamen in 2008 voor het eerst met elkaar in aanraking, waarna Portare Benelux het modemerk introduceerde in Nederland. De samenwerking duurde tot en met 2018. Daarna werden de groothandelsactiviteiten overgenomen door Supergroup Plc.

Naast het overnamenieuws wordt in het persbericht ook bekendgemaakt dat Supergroup Plc de tien Superdry-winkels, die Portare Benelux op zijn naam heeft staan, overneemt en de retailactiviteiten voortzet.