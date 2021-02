Grootste aandeelhouder Zalando trekt zich terug, verdeelt aandelen

De Zweedse investeringsmaatschappij Kinnevik trekt zich terug uit Zalando. De maatschappij verdeelt alle aandelen onder de eigen aandeelhouders, zo meldt Zalando in een persbericht. Zij worden nu allemaal directe aandeelhouders in Zalando. Volgens een bericht op de website van Kinnevik is het volledige aandelenpakket goed voor 5,5 miljard euro, 21 procent van de aandelen.

Kinnevik zegt zich meer te willen richten op de ‘jongere, snelgroeiende bedrijven’. Dat is volgens de maatschappij ‘in lijn met het strategische plan van Kinnevik om zijn portefeuille te transformeren en zijn positie als Europa's grootste beursgenoteerde groei-investeerder te versterken.’

Kinnevik was vanaf 2010 als investeerder bij Zalando betrokken. Rubin Ritter, co-CEO van Zalando, zegt in het persbericht: “We zijn erg dankbaar voor de steun van Kinnevik tijdens onze reis (...) Vooral in de vroege dagen van Zalando heeft Kinneviks doorslaggevende steun en bereidheid om te investeren en grote risico's te nemen een aanzienlijk verschil gemaakt.” Zalando zegt de beslissing van Kinnevik te ‘erkennen en ondersteunen’, en ‘verwelkomt de nieuwe aandeelhouders’.