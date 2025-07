Grote partij namaakkleding en -schoenen van luxemerken ontdekt in Den Haag

De politie heeft maandagmiddag een enorme partij vervalste schoenen en kleding van luxemerken als Louis Vuitton, Prada, Moncler, Loro Piana en Gucci aangetroffen in een bedrijfsverzamelpand aan de Lobattostraat in Den Haag. Dat meldt de lokale pers, waaronder Rodi. De politie bewaakte het pand de hele nacht, aldus Rodi, en was dinsdagmiddag nog bezig met het verwijderen van de enorme hoeveelheid namaakproducten.

Volgens ingewijden zou dit een van de grootste vangsten van de afgelopen jaren zijn. Over eventuele aanhoudingen heeft de politie vooralsnog niets bekendgemaakt. Volgens het AD gaat het om een “zeer professioneel opgezette handel”.

Handel in namaakartikelen onverminderd groot

De handel in nepkleding is in Nederland verboden en strafbaar, onder andere omdat er geen btw of inkomstenbelasting over wordt afgedragen. Op de productie en verkoop van vervalste merkproducten staat in Nederland een gevangenisstraf van maximaal vier jaar.

Toch blijft de wereldwijde handel in namaakartikelen onverminderd groot. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schat de jaarlijkse schade voor de luxe-industrie op tussen de 50 en 60 miljard euro. Vooral de mode-, accessoires- en parfumsectoren worden hierdoor geraakt. Volgens de OESO worden schoenen, kleding en lederwaren het meest nagemaakt. Met name de merken Gucci, Rolex en Louis Vuitton worden graag geïmiteerd.

Of de partij vervalste kleding en schoenen in Den Haag bedoeld was voor de Nederlandse markt of een internationaal distributienetwerk, is nog onduidelijk.