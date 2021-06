Grote vraag naar Corona-OverbruggingsLening

Zo’n 87 procent van de startups die een Corona-OverbruggingsLening kregen, denken opnieuw in de problemen te komen, dat blijkt uit onderzoek van Techleap.nl, een non-profit organisatie die helpt bij het kwantificeren en versnellen van het tech-ecosysteem van Nederland. Om deze startups te helpen overleven, zou er een additioneel COL-budget nodig zijn tussen de 43,9 miljoen euro en 53,5 miljoen euro.

De COL is -volgens Techleap- een noodkreet voor ondernemers en MKB-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door het coronavirus. Van 29 april 2020 tot en met eind mei 2021 hebben meer dan 900 ondernemingen zo’n lening gekregen.

De lening is in eerste instantie bedoeld om een periode van negen maanden te overbruggen. De COL heeft geen ‘tweede ronde’ gehad aan het einde van 2020- in tegenstelling tot steunmaatregelen in andere sectoren. Inmiddels is de uiterlijke indiendatum voor aanvragen verstreken en is het beschikbaar gestelde budget van 300 miljoen euro bijna op, zo staat in het persbericht van Techleap. Techleap noemt dit problematisch. “Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 87 procent van de respondenten een aanvulling nodig heeft. Wanneer dit niet gebeurt, dan bestaat het risico dat de bedrijven die een COL hebben ontvangen alsnog failliet gaan, waarmee innovaties én overheidssteun verloren gaan”, luidt het persbericht van Techleap.